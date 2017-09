Na cestě. Když hokejisté Hradce Králové křižují Evropu

Tak stručně vypadá program zatím nejdelšího zápasového trip Mountfieldu od chvíle, kdy se z Českých Budějovic přesunul do Hradce Králové. První ale není, něco podobného si tým vyzkoušel před čtyřmi lety v létě poté, co do Hradce přišel. Tehdy v rámci European Trophy vyrazil do Berlína a hned poté, aniž by se stejně jako při současné cestě vrátil domů, do Hamburku.

„Zajištění nynější cesty vypadá komplikovaněji, ale tehdy to pro nás také nebylo jednoduché, protože jsme jeli jen pár týdnů poté, co se klub do Hradce přestěhoval. Naštěstí jsme ji měli alespoň zčásti připravenou právě ještě z Budějovic,“ vysvětluje Petr Picka, šéf marketingu hradeckého klubu, který má organizační zajištění nejen současné cesty nejvíc na starosti.

Hradečtí se na ni vydali včera ráno, kdy z Prahy odletěli do Birminghamu. Odtud se autobusem přesunuli do Nottinghamu, kde stihli jen předzápasové rozbruslení a večer šli hrát.

V pátek brzy ráno do autobusu nasedli znovu a dopravili se jím do Londýna. Z letiště Heathrow pak absolvují let do Helsinek a odtud autobusem do Turku, kde je v sobotu čeká čtvrté vystoupení v základní skupině Ligy mistrů. „Zabere nám to skoro celý den,“ připomíná Picka.

Přestože na první pohled vypadá zajištění cesty křižující během několika hodin půl Evropy pro výpravu, která skýtá téměř čtyři desítky osob včetně 25 hráčů dost komplikovaně, podle Picky to není horší než v případě, že Hradec hraje zápasy Ligy mistrů na domácím ledě.

„Je sice pravda, že to připravujete v domácích podmínkách, což je jednodušší, ale podle reglementu soutěži musíte splnit spoustu povinností, což také není jednoduché. Marketing, otázka reklam na mantinelech, televize, statistici, je toho dost,“ vysvětluje, „ Navíc kluby v hradecké skupině F se dopředu dohodly, že si pomohou v tom, že domácí připraví a zajistí vše potřebné co se týká základního servisu - dopravu, ubytování a stravování.“