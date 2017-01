Hradecký Červený: Takový hokej baví nás a myslím, že i diváky

„Zápas rozhodly rychle vstřelené branky. Myslím, že fanoušky takový hokej musí bavit, a bavil i nás, protože se nám povedlo dát spoustu pěkných branek,“ řekl Červený.

Co vedlo k takovému výsledku? Byly to rychlé góly v úvodu utkání?

My jsme si už před zápasem řekli, že chceme začít aktivně a co nejvíce hrát u nich ve třetině, což se nám dařilo. Navíc hned z prvních střel jsme dokázali dát nějaké branky a od toho se potom odvíjelo celé utkání.

Bylo to vaším skvělým výkonem, nebo vám to Chomutov ulehčil?

Podle mě se celé utkání odvíjelo právě od těch úvodních gólů, my už jsme to pak mohli hlídat. Ale je pravda, že Chomutov nám to určitě neusnadnil. I za nepříznivého stavu se snažil dohrávat souboje a hrát celkově důrazně.

Co jste si říkali po první třetině, když jste vedli 5:0?

Samozřejmě, že musíme hrát pořád dobře v obraně. Asi se nám to úplně nedařilo, protože jsme nějaké branky dostali. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli.

Vy sám jste si připsal čtyři asistence. U jedné z nich jste krásnou zadovkou našel Richarda Jarůška, který zakončoval téměř do prázdné branky. Jak k této akci došlo?

Už když jsem jel pro puk, viděl jsem ho, že tam stojí, tak jsem mu puk poslal a byl z toho pěkný gól.

Výhra byla o to cennější, že jste hráli proti Chomutovu, který je v tabulce hned za vámi.

Je to tak. Jsem rád, že jsme jim zase odskočili, navíc máme i nějaké zápasy k dobru. Doufám, že je také dokážeme vyhrát, protože jediným naším cílem je přímý postup do čtvrtfinále.

Když extraliga přišla do Hradce, byl Mountfield spíše defenzivním týmem, co se za ty roky změnilo?

Od prvních sezon tady už uplynula nějaká doba a změnilo se toho tady spoustu. Přišlo mnoho nových hráčů, vyměnili se trenéři a hrajeme i jiným systémem. Myslím, že nám to teď vyhovuje, tak snad to takhle půjde i dál.

Jsou pro vás takto jednoznačné zápasy cennější než vítězství ubojované třeba jen o jeden gól?

Každou výhru si ceníme stejně, ale samozřejmě je příjemnější, když se vám povedou pěkné akce.