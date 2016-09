V Brně jsem nikdy nevyhrál, posteskl si hradecký střelec Knotek

Na konci druhé třetiny sice vyrovnal náskok soupeře, ale na konci zápasu měl útočník Tomáš Knotek ze své branky jen omezenou radost.

Mountfield totiž ani tentokrát v Brně nebodoval, což se mu od jeho příchodu do Hradce Králové před třemi lety ani jednou nepodařilo. Navíc tak své čekání na první výhru sezony odložil minimálně na dnešní třetí kolo.

„V Brně jsem snad nikdy nevyhrál. Ať už jsem byl v Kladně nebo v Budějovicích a teď v Hradci jsme to také zatím nezlomili. Snad příště,“ vypravoval po utkání v Brně šestadvacetiletý útočník, střelec jediného gólu Hradce.

Vy jste vyrovnal na konci druhé třetiny, v první půli té druhé jste měli víc šanci a hnali se za vítězstvím. Proč to nevyšlo?

Protože jsme si sice vypracovali šance, myslím si, že dokonce i velké šance, ale ty jsme neproměnili. Paradoxně právě ve třetí třetině, když jsme začali být lepší, tak se nám puk nečekaně odrazil a Kometa dala druhý gól, který asi rozhodl.

Hradec vs. Karlovy Vary utkání 3. kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin v hradecké Fortuna aréně

ani jeden tým v prvních dvou kolech ještě nevyhrál, domácí Mountfield nejprve získal bod v utkání s Mladou Boleslaví za porážku 4:5 v prodloužení, poté v neděli prohrál 1:3 v Brně

soupeř z Karlových Varů ještě nebodoval, po prohře 2:3 v Chomutově podlehl doma 1:5 mistrovskému Liberci

Mountfieldu se v poslední době proti Karlovým Varům daří, v minulém extraligovém ročníku s nimi neztratil ani bod, doma je navíc porazil už čtyřikrát za sebou a vždy v základní hrací době

Co ještě podle vás?

Naše neproměněné přesilovky, měli jsme jich dost. Kometa dvě využila, i když tu druhou při naší power-play.

Brno přes léto výrazně posílilo, bylo to na ledě znát?

Výborný tým mělo už v minulé sezoně, teď přivedli dalších pět hráčů z KHL.

Vy jste o jeho síle věděli, hráli jste s ním poměrně nedávno dvě utkání v přípravě.

To se nedá moc srovnávat, my jsme nehráli kompletní, v sestavě jsme měli možná šest jiných hráčů. Kometa teď ukázala, že je dobrá, pro nás škoda, že jsme nevyužili toho, že jde o začátek sezony, kdy se týmy teprve sehrávají, mnohem horší podle mě bude proti ní hrát třeba na Vánoce.

V úterý do Hradce Králové přijedou Karlovy Vary, předpokládám, že pro vás bude hlavním cílem konečně vyhrát a poprvé získat tři body?

S tímhle cílem bychom doma měli jít proti každému soupeři a Karlovy Vary nebudou v tomhle výjimkou. V prvním domácím utkání s Mladou Boleslaví to bylo stejné, dvakrát jsme vedli o tři góly, ale o náskok jsme bohužel pokaždé přišli a dva ztracené body nám mohou později scházet. I proto určitě nepůjdeme do zápasu s Karlovými Vary s ničím jiným než s tím, že chceme vyhrát.

Na hokej je nyní extrémně teplé počasí, liší se kvůli tomu příprava na utkání?

To ne, je stále stejná. Je pravda, že počasí bylo a je hezké a že je až škoda v tom hrát hokej, ale to se nedá nic dělat.