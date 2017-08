Hradecký Zigo po prohře s Nottinghamem: Tohle jim chceme vrátit

Bylo to úplně něco jiného než zápas proti finskému Turku. Anglický Nottingham ukázal jak ostrovský hokej bolí, navíc dal Hradci lekci z produktivity a porazil ho na jeho domácím ledě 4:2. „Nevěděli jsme co čekat. Chtěli jsme hrát svoji hru, ale bohužel jejich tvrdost nám dělala velké problémy. V Anglii tuhle prohru musíme odčinit a ukázat jim, že umíme hrát také tvrdě,“ řekl Tomáš Zigo.

Čekali jste, že budou Britové takhle tvrdí?

Je pravda, že tam měli hodně Kanaďanů, což se projevilo a hráli hodně tvrdě. Pro nás je škoda, že se nám nepovedlo v úvodu vstřelit nějaké góly, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. My jsme se po celou dobu utkání nedokázali s jejich hrou srovnat a jejich tvrdost nám dělala problémy. Až budeme hrát u nich, musíme jim hrát mnohem víc do těla, musíme být tvrdí jako oni, potom můžeme pomýšlet na lepší výsledek.

Očekávaná tvrdost přišla, Hradci vzala všechny body S podobným způsobem hry soupeře museli hokejisté hradeckého Mountfieldu počítat. Přesto bylo velmi záhy vidět, jak těžko se s tím srovnávají. Anglickému Nottinghamu, tak trochu exotickému soupeři v základní skupině Ligy mistrů, podlehli ve svém druhém vystoupení 2:4 a výsledkově tak nenavázali na výhru 5:1 nad finským Turku. „Během prvních osmi až deseti minut jsme si vytvořili hodně šancí, ale nezúročili jsme vůbec nic. Soupeř pak přidal ve forčekingu, hrál velmi organizovaně v obraně a měl výbornou produktivitu,“ řekl kouč Hradce Václav Sýkora. Ten nechal odpočívat Bednáře, Koukala a Cingela - tedy první útok ze zápasu s Turku - místo nich do zápasu nastoupila trojice z Litoměřic Pilař, Miškář a Pavlík. Hradec se snažil s tvrdostí vyrovnat, díky ní měl řadu přesilovek, ale proměnil jen jedinou, zatímco soupeř hned tři. Právě v Nottinghamu se Hradec představí v dalším zápase Ligy mistrů už ve čtvrtek, hned v sobotu nastoupí v Turku.

Jejich tvrdost byla místy až za únosnou hranicí, někdy až zákeřných faulů tam bylo dost...

Musíme si uvědomit, že tohle je jejich styl hry. Proto bychom s tím měli počítat a přizpůsobit se tomu. Je potřeba jim hrát mnohem víc do těla a tuhle domácí porážku jim v odvetě vrátit.

Jestli se v anglické lize hraje takto tvrdě, kdy je většina střetů až za hranou, tak to musí být hodně zajímavá soutěž.

Asi to tak bude. Může být zajímavá, ale víc bych se k tomu nevyjadřoval.

Vy osobně jste byl hodně aktivní na ledě, ale i ve vzájemných potyčkách. Jak je těžké udržet emoce, když soupeř hraje takovým způsobem?

Udržet se v takových případech je hodně těžké, ale musíte se o to snažit. My jsme ale hráli na domácím stadionu, před našimi fanoušky, takže jim musíme ukázat, že se řezat nenecháme. Takový je hokej.

V zápase bylo hodně faulů, ale nemyslíte, že se jich v utkání mělo pískat víc?

Souhlasím, že faulů bylo hodně. Z jejich strany tam často šlo o sekání, seker předvedli dost. Když jsme to viděli, chtěli jsme taky něco rozdat a je pravda, že jsem taky nějaký faul zaznamenal.

Do zápasu jste nastoupili bez první formace, když chyběl Bednář, Koukal a Cingel. Bylo to pro vývoj klíčové?

Nemyslím si. Prostor na ledě dostali další hráči. My se musíme naučit hrát i bez nich.

Rozhodly utkání přesilové hry, které se vám proti Nottinghamu vůbec nedařily?

Tentokrát nám nešly, my jsme z nich nakonec dali jediný gól, a to až v závěru utkání. Oni tři, což rozhodovalo, protože jejich produktivita byla vysoká. Souhlasím s tím, že tenhle zápas přesilové hry rozhodly.

Jak se těšíte na výjezd do Anglie a Finska?

Je pravda, že jsem tam ještě nebyl, takže se na to těším moc. Utkání nebudou lehká, ale chceme je zvládnout, hlavně v Nottinghamu poté, co tady předvedli.