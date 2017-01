Hyka a Musil pěti body dotáhli hokejovou Boleslav k obratu v Olomouci

Parádní obrat v poslední třetině tohle nebezpečí zažehnal. Boleslav otočila skóre třemi góly a vyhrála na Hané 4:2. „Je vidět, že síla a charakter v kabině jsou. Pro nás jsou to důležité body,“ pochvaloval si boleslavský asistent Boris Žabka.

Byl to zase jednou zápas první boleslavské lajny, která letos jasně vévodí týmové produktivitě. Pohybovou a sehranou formaci nezastavila ani absence Radana Lence, přestože si kouč František Výborný posteskl: „Když z toho vypadne Lenc, který celý týden marodil, tak už nejsou Hyka a Musil takoví.“

Za Lence zaskočil Pacovský

Včera k nim na křídlo místo obvyklého parťáka naskočil uzdravený Dominik Pacovský.

A bylo z toho famózní představení v závěrečné periodě. Ve 46. minutě Tomáš Hyka nejprve zavezl puk do útočného pásma, po kombinaci s Pavlem Musilem se pak objevil i v zakončení a vyrovnal. A první pětka řádila dál. Musil opět našel Hyku, který otočil stav. No a v 58. minutě dovršil výsledek z trestného střílení Musil.

Takže Hyka 2+0 a Musil 1+2.

„Ale zvítězili jsme týmovým výkonem, dobrou prací celého mužstva,“ zdůraznil Boris Žabka. „Jednoduchostí a bojovností jsme to ve třetí části zvládli, za což týmu patří pochvala. Předtím nás ve druhé třetině domácí zaskočili a byli lepší.“

Boleslavská situace zdaleka není komfortní. Pokud by dnes základní část extraligy skončila, tým by rozhodně nenavázal na loňské semifinále a hrál by pouze ve skupině o udržení. Na programu je ale ještě jedenáct kol a Boleslav potřebuje dostat alespoň jednoho protivníka pod sebe.

„Stojí nám to teď na pár hráčích, a to hlavně v útoku. A těm když se nezadaří střelecky, tak nejsme tak efektivní. To se potvrzuje už několik zápasů. Je tady víc hráčů, kteří jsou možná dobří, ale jen když je to v pohodě, někdo to za ně odehraje a jsou body. Tak pak možná rozkvetou. Těch, kteří za to zatáhnou, když se nedaří, máme poskrovnu,“ uvedl František Výborný.

V pátek by Boleslav potřebovala znovu bodovat, ale čeká ji soupeř z nejtěžších. Kometa, která včera dokázala uspět v Hradci. Přiveze Brno i Martina Havláta, boleslavského rodáka, který už s Kometou trénuje?