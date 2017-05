Ruský potížista touží po NHL. Kudy vede pro Kovalčuka cesta zpět?

Z tehdejšího Kovalčukova gesta se rychle stal skandál mezinárodních rozměrů, Rusko nakonec muselo za předčasný odchod z ledu zaplatit tučnou pokutu.

„Jako kapitán sborné ještě jednou zdůrazňuji, že to nebyl žádný útěk, jak se to celé nafukuje na internetu,“ marně se bránil tverský rodák, o němž i jeho bývalý kouč Miloš Říha, sám poměrně unikátní postava, prohlásil: „Je svůj.“

Kovalčuk ve své kariéře přešlápl opakovaně a pokaždé daleko za čáru.

Zatímco v Česku je známý hlavně výše zmíněným skandálem, v zámoří „proslul“ nečekaným útěkem z NHL. Před čtyřmi lety ze dne na den oznámil, že končí svou kariéru v nejprestižnější hokejové soutěži světa a že odchází do KHL.

Sestřin odhad? Takřka přesný

Čtyři dny poté podepsal Kovalčuk velkolepý kontrakt s SKA Petrohrad. Na čtyři roky, s ročním platem mezi 15 až 20 miliony dolarů. Už v tu chvíli se ale objevily spekulace, že brilantní střelec nedává NHL sbohem navždy.

Ostatně i jeho sestra Ariana řekla: „Pochopitelně se jednou do Severní Ameriky vrátí.“ A dodala, že comeback přijde v horizontu tří sezon.

Nakonec se nejspíše spletla jen o rok. Kovalčuk po vypršení zmíněné smlouvy opravdu touží po návratu za oceán.

A cesta to nemusí být zase tak složitá, jak si mnozí myslí. Čtyřiatřicetiletému forvardovi stačí, aby se upsal New Jersey.

S klubem, který v roce 2013 tak bezprecedentně zradil, by mohl najít společnou řeč z prostého důvodu: generálním manažerem už není Lou Lamoriello a kdysi úspěšný celek navíc prochází bolestnou a složitou přestavbou.

Získat „zdarma“ cenný artikl pro výměnu by se hodilo. Do úvahy přichází i varianta, že by mohl Kovalčuk v New Jersey zůstat. Ray Shero, Lamoriellův nástupce, se nechal slyšet, že zvažuje všechny možnosti.

Kovalčukův plán je ovšem podle jeho agenta Jaye Grossmana jiný. Nehodlá oblékat rudý dres se stylizovanými písmeny NJ.

Kovalčuk, dvojnásobný mistr světa a nejlepší kanonýr NHL za rok 2004, by si přál výměnu do jiného z klubů z newyorské oblasti (NY Rangers, případně NY Islanders), nebo na Floridu. Tam působí dva celky National Hockey League.

Otázkou zůstává, jaká by byla cena za Kovalčuka a kdo by o něj stál.

Vždyť ani v Rusku se nedržel zkrátka a přidal další škraloup. Loni jej tehdejší petrohradský kouč Sergej Zubov vyřadil z kádru během play-off a z nevinné situace se nakonec vyklubala válka. Kovalčukovi odebrali i kapitánské céčko, za celé vyřazovací boje nastoupil jen čtyřikrát.

Vše jen přiživilo Kovalčukovu vizitku sobeckého a náladového borce.

Proč o takového stát? „Je to geniální hokejista,“ tvrdí o něm Říha.

A ať už má charakter jakýkoliv, pořád je to hráč, který za poslední tři roky dvakrát vyhrál Gagarinův pohár pro vítěze Kontinentální hokejové ligy, přičemž pokaždé dal rozhodující gól finále.

Ilegální megakontrakt zatrhla NHL

K tomu je potřeba přičíst, že letos nasbíral 78 kanadských bodů. A také fakt, že se letos učil od Pavla Dacjuka. Svého dokonalého opaku, skromného pracanta, milovaného ve všech hokejem posedlých zemích.

.„Dacjuk je monstrum. Když ho máte každý den na očích, učíte se, jak trénuje, jak se chová mimo led. To platí i pro mě,“ tvrdil Kovalčuk během nedávno skončené sezony.

Dacjuk a Kovalčuk zvedají Gagarinův pohár za rok 2017:

O jeho osudu se rozhodne brzy. Po 1. červenci se smí upsat New Jersey, poté nejspíše bude čekat na výměnu. Nabízí se ještě jeden scénář - rovnou se může upsat někomu jinému, jenže k tomu by potřeboval souhlas všech 31 klubů NHL.

A dá se očekávat, že z Toronta by nepřišel.

Tam totiž panuje Lamoriello, který kdysi Kovalčukovi vyšel vstříc a podepsal s ním lukrativní kontrakt na 17 let a 102 milionů dolarů. NHL za něj tehdy New Jersey přísně potrestala, považovala smlouvu za ilegální - měla obcházet platový strop.

Lamoriello věřil, že Kovalčuk za obstrukce stojí. Nevzdal se a s elitním střelcem se dohodl na 15 let a 100 milionů dolarů. To už prošlo.

Rus ale odsloužil jen dva roky a poté zběhl. A na takovou zradu se nezapomíná.