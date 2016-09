Huml po přestupu do Chomutova: Motivaci cítím. Nejsem tu na dohrání

„Nahradit Romana jedním hráčem bude hrozně těžké, ne-li nemožné. Bavili jsme se o tom v kabině, musíme ho nahradit jako tým,“ říká na prahu nové sezony 35letý forvard, jenž přípravu odehrál s bilancí 3 góly + 3 asistence. Piráti startují extraligu v pátek domácím zápasem s Karlovými Vary.

Jak se cítíte po přípravě?

Dobře. Jsem spokojený s hrou naší pětky, zapadl jsem do týmu. Hned jak jsem přišel, věděl jsem, že nebude žádný problém. Užívám si to. V přípravě jsme porazili Plzeň i Litvínov, je vidět, že máme sílu. Máme hodně kvalitních hráčů, skvělého brankáře Laca, zatím jsme spokojeni. Vše ukáže až sezona, ale určitě budeme chtít bojovat o postup do play-off.

Dlouho jste působil ve Finsku, proč jste se najednou rozhodl pro změnu?

V Oulu došlo ke změně trenéra a nový kouč o moje služby až tolik nestál, nedomluvili jsme se na pokračování. Když potom přišla nabídka z Chomutova, dlouho jsem neváhal. Dá se říct, že jsem okamžitě podepsal.

Jaké bylo loučení s Finskem po šesti sezonách?

Samozřejmě smutné. Vytvořil jsem si tam zázemí, fanoušci mě měli rádi, bylo to takové emotivní. Byl jsem tam spokojený, ale i to k hokeji patří. Završil jsem to dvěma tituly a bronzem, takže to bylo úspěšné angažmá. Oulu je hokejové město, na Finsko budu mít jen krásné vzpomínky.

Nezvažoval jste, že byste šel do jiného zahraničního klubu?

Když už, tak bych asi přemýšlel zase jen o Finsku, druhá varianta byla návrat do Čech. Ve Finsku se mi to trochu komplikovalo kvůli daňovým problémům, když se objevila nabídka Chomutova, tak jsem na nic nečekal, přišla mi kvalitní. Je to klub s výborným zázemím, blízko Kladna, odkud jsem, takže mi to přišlo optimální. Domluvil jsem se rychle.

V létě se hodně mluvilo o možném stěhování Chomutova do Kladna. Zaznamenal jste to?

Samozřejmě jsem ty spekulace sledoval, něco jsem si přečetl v médiích, ale velkou váhu jsem tomu nepřikládal. Moc jsem o tom nevěděl. Zázemí tady v Chomutově je na špičkové úrovni, bylo by smutné, aby klub o extraligu přišel. Když jsem si tady procházel stadion, tak musím říct, že jsem v lepších podmínkách ještě nikdy nehrál. A to už jsem něco prošel, byl jsem i v Americe, ale takovéhle podmínky jsem ještě nikdy neviděl. Jsem tu nadmíru spokojený.

Takže vás nemrzí, že nebudete hrát v Kladně? Měl byste to doslova za barákem.

Nemrzí. Kladenský zimák znám velice dobře, vím, že je v počáteční rekonstrukci, ale chomutovskému zázemí se asi jen tak nevyrovná.

Chomutov na vás bude hodně sázet, čím mu můžete být nejvíc užitečný?

Chci využít svých fyzických parametrů a zkušeností, které mám. Máme tu hodně mladý tým, takže zkusím pomoct klukům k růstu a také vytvořit tady partu. Minulou sezonu se to povedlo, hrál se tady kolektivní hokej a byly výborné výsledky. Kdyby se nám povedlo na to navázat, bylo by to skvělé.

Věříte, že Chomutov může hrát pravidelně play-off?

Extraliga je hrozně vyrovnaná, vezměte si příklad Litvínova. Jeden rok vyhraje titul a druhý rok je v baráži. Nesmíte nic zanedbat. Hokej je o pracovitosti, o detailech, na tom budeme pracovat, abychom byli připravení. Když vám uteče začátek soutěže, už se to strašně těžko dohání. A ty kluby, co minulý rok skončily pod Chomutovem, se určitě budou chtít zvednout. Takže jistě nebude jednoduché hrát střed tabulky.

Jakou roli sehrálo ve vašem příchodu do Chomutova, že tady trénuje Vladimír Růžička?

Určitě důležitou. V Čechách jsem si prošel několika kluby a vím, jakou hru pan Růžička preferuje, vždy se mi líbilo, co dokázal z těch kluků dostat. Netušil jsem, že se mi někdy povede si pod ním zahrát, a jsem za to rád.

Ve Finsku jste byl zvyklý na hodně bruslivý hokej, jaká pro vás bude extraliga?

To je otázka. Ten hokej je hodně rozdílný. Je fakt, že ve Finsku se hodně bruslí, je to dost fyzicky náročné, ale taky se to hodně změnilo, začalo se tam hrát hodně takticky, hodně defenzivně. Když jsem tam přišel před lety, tak to bylo jenom o bruslení, ale poslední dva tři roky se to stáhlo všechno do precizní obrany, do obrany středního pásma a už to zase tolik o bruslení není. Ale hokej je tam na vysoké úrovni, což se ukazuje na mezinárodní úrovni. Jejich mladí hráči se prosazují na draftech. Hráči, co začínali v Oulu, dělají velké úspěchy ve světě. Takže hokej se ve Finsku se dělá dobře. Nemůžu říct, jestli je horší či lepší než u nás, ale je prostě jiný.

Bude se vám stýskat po životě ve Finsku?

Určitě budou věci, po kterých se mi stýskat bude. Ale v Oulu je život hokejisty velice náročný. My jsme strávili přes 60 dnů na cestách, takže jsme rád, že toho cestování trochu ubyde, že budu moct strávit nějaký čas s rodinou. Většinu kariéry jsem byl v cizině, takže jsem rád, že třeba táta se teď může na mě přijet podívat, dlouho mě naživo neviděl. To beru jako velké plus.

Jak náročné bylo cestování za hokejem ve Finsku?

Když jsem přišel před šesti lety, tak na jih jsme většinou cestovali autobusem, což bylo až deset hodin. Poslední roky jsme začali víc létat, ale i tak je toho hodně. Na všechny venkovní zápasy se létá den předem, domů se vracíte k ránu. Byli jsme i úspěšní v Lize mistrů, jednou v semifinále, jednou ve finále, to bylo další cestování po Evropě. Teď se těším, že se můj život trochu zklidní.

Jaký byl ve Finsku mimohokejový život?

Finové jsou velice vřelí, zároveň chladnější. Ale já se tam naučil žít a vyhovovalo mi to. Speciálně na tom severu je to klidnější. Hodně lidí se třeba těžko smiřuje s nedostatkem světla. Na zimák jdete za tmy a za tmy zase odcházíte. Světlo je čtyři pět hodin a to je ještě světlo v uvozovkách. Ale zase přes léto je tam polární den a noc není žádná. Jsou to dva extrémy, ale musím za sebe říct, že to za mě nějaký velký vliv nemělo. Jasně, když přijdou velké mrazy a je minus 35, tak si člověk uvědomí, kde je, ale já si na to zvykl. Moc se mi tam líbilo a věřím, že se tam ještě někdy podívám. I když už třeba ne s hokejem.

Ivan Huml v dresu Chomutova

Chodil jste i do tradiční finské sauny?

I k bytu 1+kk ve Finsku patří sauna, je to prostě součást Finska. Dá se říct, že po každém tréninku je to tam takový rituál. Jsem rád, že v Chomutově taky máme na zimáku saunu, určitě tam zajdu.

Jak jste si oblíbil jídlo ve Finsku?

Je zajímavé, když se nám v půlce mého angažmá v Oulu změnil trenér, začal nás nutit jíst velice zdravě. Nechci to svádět jen na jídlo, ale od té doby jsme začali získávat tituly a medaile. Hokejisté tam žijí zdravě a vede to úspěchu. Pečená jídla, smažená, to tam neexistuje. Povinně jsme jedli všichni na zimáku dietní jídlo, celozrnné pečivo. Tamní kuchyně není tak úžasná, ale změna v jídelníčku mi určitě prospěla a budu v tom pokračovat i doma.

A najdete motivaci, abyste i doma ještě hrál na top úrovni?

Neberu to tady tak, že se vracím do Čech dohrát kariéru. Věřím, že mám před sebou ještě dost let, pořád mě to baví, motivaci cítím. Že jsem se vrátil domů, to mi dá spíš impulz, abych na sobě dál pracoval. Na sezonu se moc těším.