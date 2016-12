Huml: Nechávali jsme si zápasy utéct mezi prsty. Spartu jsme ale ubránili

Jak hodnotíte zisk tří bodů z ledu Sparty?

Jsme samozřejmě moc rádi za tři body. Přijeli jsme s tím, že chceme odehrát dobré utkání, a to se nám podařilo. Pro vývoj zápasu bylo moc důležité, že jsme rychle vyrovnali. Věděli jsme, že na nás Sparta v první třetině vlítne a že když přežijeme první třetinu, budeme moci s ní sehrát vyrovnaný zápas. Pak rozhodla jedna využitá přesilovka.

Vyrovnával jste na 1:1.

Ve středním pásmu udělal jejich obránce chybu, následoval závar na modré čáře, po které přišla rána na bránu. Otočil jsem se a dorážel jsem do prázdné branky. Měl jsem štěstí, ale znovu opakuji, rychlé vyrovnání bylo pro nás hodně důležité.

Spartu jste porazili v této sezoně už potřetí. Stává se vaším oblíbeným soupeřem?

Těžko říct. Sparta je každopádně velkoklub a hraje se proti ní dobře. Máme proti ní silnou motivaci, navíc hraje útočný hokej, což nám vyhovuje. Vyhrát nad ní na takovém stadionu a před tolika diváky je krásné.

Sparta vaše první vyloučení potrestala gólem. Co jste prožíval, když jste usedal na trestnou lavici podruhé?

Necítil jsem se vůbec dobře. Byla to moje velká chyba, zbytečné vyloučení. Měl jsem spoustu času, ale hloupě jsem vyhodil puk lobem. Podcenil jsem to, možná trochu z únavy. Kluci oslabení skvěle ubránili. Stejně jako několik dalších. Sparta dala v oslabení jen jeden gól a to ještě po rychlém útoku.

Připravovali jste se na sparťanské přesilovky? Bránili jste je suverénně, soupeře jste v nich povětšinou k ničemu nepustili. Sami jste naopak díky Michalu Vondrkovi skórovali při vlastním oslabení.

Ne, nechystali jsme se nějak zvlášť. Jen jsme si zase opakovali, že nesmíme být zbytečně vylučovaní, což se nám ale moc nepovedlo. Naše oslabení nebylo až doteď moc kvalitní, ale tentokrát přesilovky nakonec rozhodly zápas. Nechci říct, že jsme si zasloužili vyhrát, ale myslím si, že naší bojovností jsme si o tři body řekli.

Ukončili jste sérii porážek.

V minulých zápasech se nám nedařilo dotahovat konce zápasů. V Litvínově jsme byli lepší, ale prohráli jsme. Ve Vítkovicích jsme ztratili zápas pár vteřin před koncem. To jsou takové maličkosti. Může se zdát, že jsme hráli špatně, že nám to nešlo, ale není to pravda. Jen jsme si nechávali zápasy utéct mezi prsty. Proti Spartě se nám podařilo ve třetí třetině dobře bránit a dotáhnout utkání do vítězného konce.

Jak jste byl spokojený s vlastním výkonem? Jste lídrem první řady, k ruce máte Marka Tomicu s Michalem Vondrkou.

Na spoluhráče si rozhodně nemohu stěžovat. Jsou výborní, dostávám spoustu prostoru, chodím na led v klíčových chvílích. Mám to tedy docela jednoduché. Jsem moc rád, že jsme se jako formace gólově prosadili a mohli jsme klukům poděkovat za to, jak skvěle bránili.

Dodá vám další skalp Sparty sebevědomí?

Je sice skvělé, že jsme porazili potřetí Spartu, ale teď hrajeme s Pardubicemi, se kterými jsme dvakrát prohráli. V extralize zkrátka dál platí, že každý může porazit každého. My se musíme dál soustředit na každý zápas a sbírat body, abychom se udrželi v tabulce tam, kde jsme.

Jak probíhal v Chomutově vánoční režim?

Normálně jsme trénovali. Na Štědrý den jsme měli volno, ale pětadvacátého jsme šli na led. Určitě si umím představit, že bychom měli pár dní volna, ale nestěžuji si. Vánoce jsem si užil i tak. Chápu, proč se teď hraje hodně zápasů. Diváci chodí a to je dobře. Dá se říct, že mi to nevadí.