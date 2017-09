Jágr: Když nevyjde NHL, tak bych chtěl na olympiádu

Je to překvapující zpráva, protože Jágr po domácím šampionátu v roce 2015 oznámil, že to je jeho definitivně poslední akce v reprezentačním dresu. Okolnosti ho přiměly změnit názor.

Jágr se totiž stále nedohodl na nové smlouvě v NHL a začíná tušit, že se jí ani dočkat nemusí. Byť v průběhu celého léta evidoval zájem řady klubů. Žádný z nich ho však neoslovil natolik, aby na něj kývl.

Důvodů bylo několik. „Je spousta faktorů, které rozhodujíc. V mém rozhodování hraje roli, jestli půjdu do mužstva, kde mají míň křídel, kde hrají podobným stylem jako já, kde jsou hráči, se kterými bych si mohl rozumět. A roli hrají i peníze. Když vezmeš nabídku za minimum, tak ti v půlce sezony můžou říct: Ahoj.“

Jágr nezastírá - olympiáda je pro něj lákadlo. Cítí, že by měl větší šanci se prosadit, jelikož na akci nebudou hráči z NHL. Proto v pořadu Jeden na jednoho otevřeně řekl: „Kdyby trenéři měli zájem, tak bych jel.“

Jedním dechem však dodal: „Musel bych na to ale mít a být dobrý. Momentálně na to nemám. Na druhou stranu - kdybych zůstal v Evropě, tak bych měl spoustu času se na olympiádu připravit. V Kladně bych to zvládl. Věřím, že bych se dokázal připravit.“

Připravujeme podrobnosti