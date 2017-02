Jágr v den 45. narozenin slavil výhru a jubilejní 1 900. bod v NHL

Z posledních šesti zápasů si hokejisté Floridy připsali už páté vítězství a oživují tak svou naději na posun na postupové pozice ve Východní konferenci.

Češi v NHL: 1. David Pastrňák (BOS) 51z. - 48b. (25+23)

2. Jakub Voráček (PHI) 57z. - 47b. (14+33)

3. David Krejčí (BOS) 58z. - 39b. (14+25)

4. Radim Vrbata (ARI) 55z. - 38b. (11+27)

5. Jaromír Jágr (FLA) 55z. - 32b. (10+22)

6. Michael Frolík (CGY) 58z. - 31b. (13+18)

7. Ondřej Palát (TBL) 49z.- 27b. (11+16)

8. Radek Faksa (DAL) 56z. - 27b. (8+19)

9. Martin Hanzal (ARI) 46z. - 23b. (14+9)

10. Tomáš Plekanec (MTL) 58z. - 23b.(7+16) Historické bodování NHL: 1. Gretzky 1 487z. - 2 857b. (894+1 963)

2. Jágr 1 684z. - 1 900b. (759+1 141)

3. Messier 1 756z. - 1 887b. (694+1 193)

Panthers se po středečním triumfu 6:5 z prodloužení v San Jose zlepšili na 60 bodů a společně s Islanders (rovněž 60 bodů) a Philadelphií (61 bodů) patří mezi skupinu týmů nahánějící Toronto (63 bodů) na poslední postupové příčce s divokou kartou.

Panthers byli blízko úspěchu už v řádné hrací době. Když v 53. minutě skóroval Aleksander Barkov za asistence Jaromíra Jágra (17:00, +2, 1 střela, 0+1), jenž tak v den svých 45. narozenin dosáhl na jubilejní 1 900. bod kariéry v NHL, vedli hosté 5:3.

Sharks ale nic nevzdali a z velkého tlaku v samotném závěru řádné hrací doby vytěžili dvě branky a srovnali na 5:5. V obou případech skóroval Joe Pavelski a u klíčové páté trefy v čase 59:22 mu asistoval i Tomáš Hertl (16:26, +1, 1 střela, 0+1). Nepříjemný zvrat navíc pro hosty umocnilo zranění brankáře Roberta Luonga, jenž po páté inkasované brance přepustil místo Jamesi Reimerovi. Z prodloužení ale uběhly jen necelé dvě minuty a úsměvy na tváře floridských hráčů vrátil Jonathan Huberdeau.

Středeční konfrontace posledního týmu Východní konference - Detroitu - s průběžně třetím celkem silné Centrální divize - St. Louis - skončila podle papírových předpokladů výhrou hostujících Blues 2:0.

V bráně Red Wings nastoupil k šestému z posledních sedmi zápasů gólman Petr Mrázek a přestože nakonec výhru neslavil, právě jeho výkon byl jedním z mála pozitiv domácího mužstva. Český reprezentant kryl 27 z 28 střel a byl zvolen třetí hvězdou.

Detroit padl popáté za sebou poté, co naposledy nedokázal najít recept na ve velké formě chytajícího brankáře Cartera Huttona (vychytal druhou nulu za sebou a již čtvrtou z posledních osmi zápasů). Hokejisté St. Louis mají naopak zcela opačnou bilanci, když slavili páté vítězství pod novým koučem Mikem Yeoem v řadě.

Už ve 3. minutě o něm rozhodl střelou z levého kruhu Ivan Barbašev a výsledek v závěru do prázdné klece pojistil Jaden Schwartz. Český útočník Blues Dmitrij Jaškin byl jen mezi nehrajícími náhradníky. Před úvodním buly proběhl ceremoniál za účelem uctění památky nedávno zesnulého majitele Red Wings, amerického podnikatele Mika Ilitche:

V souboji týmů pohybujících se na hraně postupu do play-off obou konferencí uspělo domácí Calgary 3:1 nad Philadelphií. Flames tak s 61 body drží divokou kartu a aktuálně poslední postupové místo v Západní konferenci, Flyers pro změnu se shodným součtem 61 bodů zůstávají na první nepostupové příčce tabulky Východní konference.

Už po necelých dvou minutách hry poslal hostující Flyers do trháku Nick Cousins. Krátce na to ale v 5. minutě vyrovnal Matthew Tkachuk a podruhé překonat Michala Neuvirtha dokázal v 33. minutě obránce T.J. Brodie. Kapitán domácích Mark Giordano pak v poslední minutě do prázdné klece ještě zpečetil výsledek, jenž těšil útočníka Michaela Frolíka (17:28, +2, 3 střely).

Naopak obránce Radko Gudas (19:07, +/-: 0) s útočníkem Jakubem Voráčkem (20:05, -2, 4 střely) a zmiňovaným gólmanem Michalem Neuvirthem (kryl 20 z 22 střel) odcházeli poraženi. Philadelphii k lepšímu výsledku nepomohla ani dlouhá přesilovka po nedisciplinovanosti domácího Alexe Chiassona:

Výsledky NHL

Columbus - Toronto 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky: 5. Anderson, 12. Jenner, 22. Bjorkstrand, 30. Foligno, 58. Calvert - 38. a 47. Kadri. Střely na branku: 35:33. Diváci: 14.548. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Werenski, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Detroit - St. Louis 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Barbašev, 60. Schwartz. Střely na branku: 25:29. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58:27 minuty, inkasoval jeden gól z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 96,43 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Barbašev (oba St. Louis), 3. Mrázek (Detroit).

Calgary - Philadelphia 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 5. Tkachuk, 33. Brodie, 60. Giordano - 2. Cousins. Střely na branku: 23:34. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 58:58 minuty, inkasoval dvě branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 18.815. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Tkachuk (oba Calgary), 3. Neuvirth (Philadelphia).

San Jose - Florida 5:6 v prodl. (2:3, 1:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 57. a 60. Pavelski, 5. Burns, 16. Ward, 27. Vlasic - 6. a 43. Bjugstad, 8. a 53. Barkov (na druhou Jágr), 5. Jokinen, 62. Huberdeau. Střely na branku: 36:22. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (San Jose), 2. Barkov, 3. Bjugstad (oba Florida).