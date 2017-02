Klíčové trefy litvínovského Černého do černého. Sedlo si to, raduje se

„Snažím se hrát pořád stejně. Důležité je, jak funguje lajna a tým. Teď to padá mně, předtím Martinu Hanzlovi, nic bych v tom nehledal,“ nehraje si Černý na hrdinu.

Pomohl k převratu proti Kometě, vítězný gól dal na ledě Vítkovic a naposledy se prosadil proti Karlovým Varům. „Asi nám psychicky pomohlo, že se nám povedl obrat s Brnem. Ve Vítkovicích jsme vítězství ubojovali, kluci si do střel lehali po hlavách. Ani s Karlovými Vary to nebylo snadné, výborně bruslí. Ale nám pomáhá týmovost,“ cení si.

V nedělní domácí partii proti Energii nejdřív skóroval po přihrávce obránce Pavlíka, v prodloužení si role vyměnili. „Kuba říkal, že kdybych mu předtím tak pěkně nenahrál, že by mi to pak nevrátil,“ zubil se Filip Pavlík.

Útočné choutky beků jsou pro soupeře nevyzpytatelné. „Litvínovští obránci hrají všichni dobře dopředu, podporují útok, nebojí se toho. Jsou to poloviční útočníci,“ vysekl jim poklonu karlovarský útočník Milan Mikulík. „Všechny hráče mají šikovné, umí se udržet na puku, vyměnit si místa. Góly taky dávají, je to proti nim strašně těžké.“

I Černý si pochvaluje souhru s Pavlíkem. „Je šikovný na kotouči, chodí dopředu. A v prodloužení tří proti třem je dobré, když se bek nebojí a trošku nám pomůže před brankou místo toho, aby stál jen na modré čáře,“ podotýká útočník.

Černý v aktuální sezoně slavil 11 zásahů, to je jeho druhý nejlepší počin v české extralize. Jeho osobním rekordem je 17 zásahů z ročníku 2008/09. Absolutní maximum si zapsal v Bělorusku, za Junosť Minsk nastřílel 28 gólů.

Válí ve druhém útoku Vervy s bratry Hanzlovými. „Ze začátku nás trenéři podrželi, pak si to sedlo. A když něco funguje, není důvod to měnit.“

O zkušené křídlo, které příští neděli oslaví třicetiny, hodně stál trenér Radim Rulík. V létě tvrdil: „Jakub je přesně typ hráče, kterého potřebujeme do systému, co chceme hrát. Usiloval jsem o něj loni, tehdy se to ještě nepovedlo.“

Černý není jen mužem na černou práci, ale i na góly, které pohánějí Litvínov k pojištění vysněné první šestky. Pátá Verva má šest bodů k dobru na sedmý Chomutov, navíc lepší vzájemnou bilanci.

„Sledujeme to. Chybí čtyři zápasy do konce základní části extraligy a potřebujeme ještě dvakrát vyhrát, abychom měli jistotu čtvrtfinále,“ kalkuluje hrdina posledních kol. Třeba ve finiši ještě natáhne svoji úspěšnou gólovou šňůru.