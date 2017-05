Hokejová telenovela. Tři reprezentanty pojí kamarádství jejich maminek

Tak tedy – obránce Jakub Jeřábek a útočník Dominik Kubalík se znají od dětských let. Díky maminkám, nerozlučným kamarádkám z atletiky, spolu vyrůstali, prožívali dovolené i hokejové turnaje. A jelikož je nutné příběh trochu okořenit, tak obě pracují v kadeřnictví, které pro změnu patří paní Francouzové.

Mamince hokejového gólmana, se kterým jsou Jeřábek i Kubalík nyní na světovém šampionátu ve Francii. „Je to splnění klukovského snu. Ale nejvtipnější mi to přijde u Kubaldy, to byl nejmenší capart. Byl nejmladší, takovej ocásek, a teď je z nás největší. Kus chlapa,“ říká Pavel Francouz.

Kubalík: Vetřel jsem se k nim

Na vysvětlenou: Kubalíkovi je 21let, o čtyři méně než Jeřábkovi, o pět než Francouzovi. Jenže má staršího bratra Tomáše, také hokejistu, který věkově k dvěma starším „kumpánům“ seděl. „Bydleli jsme 350 metrů od sebe, takže brácha vyrůstal s Jeřábem. Já byl pro ně malej fracek, ale pořád jsem se k nim vtíral, až jsem se k nim vetřel napořád,“ směje se Kubalík.

Odháněli ho. Nabízeli společnost Jeřábkovy mladší sestry Markéty, pro změnu dnes reprezentantky v házené. Až puberta vše změnila. „V patnácti jsme ho začali brát na pivo, ven do města. Najednou se z něj vyklubal ten, co pořád mluví a dělá srandu,“ vypráví Jeřábek.

Byli zvyklí, že rodiny společně tráví dovolené. Občas k nim přibyla i ta Francouzova. Navštěvovali se na chatě, přicházely lumpárny. „Které jsem vždycky odnesl já,“ říká Jeřábek. Dnes jeden druhého nepovažují za kamaráda, ale spíš za bratra.

Hokejově se ovšem Jeřábek a Kubalík kvůli rozdílnému věku míjeli. Až když se ten mladší před třemi lety vrátil z kanadské štace, usadili se oba v kabině plzeňského áčka.

„Byl jsem nadšený, že budeme trávit spolu každý den. Že budeme po trénincích chodit na obědy. Seděli jsme za sebou v autobuse, dva roky při výjezdech spávali spolu v pokoji...“ Náhle ale do Jeřábkových slov skočí Kubalík a s úsměvem křikne: „Což už se bohužel přerušilo. Asi už nenaplňuji, co se ode mě čekalo.“

Potom v Plzni hrál už jen Kubalík, zatímco Jeřábek KHL v Podolsku, atak nyní v Paříži dostal na hotelovém pokoji „přednost“ jeho spoluhráč z ruského angažmá Horák.

A teď přichází na scénu Pavel Francouz. Tři roky chodil na základku s Jeřábkem, se smíchem dnes vzpomíná, jak se spolu ve třetí třídě porvali kvůli roztržené vlaštovce. „Jinak byl Kuba vzorný, jen občas přišly zkraty a on se zamotal do nějakého průšvihu,“ říká Francouz.

V osmičce se zase dostal do třídy s Tomášem Kubalíkem. Všichni hráli hokej, a tak se jejich maminky častěji a častěji potkávaly v hledišti, fandily, spřátelily se.

Hokejové kadeřnictví

„Nedávno jsme našli fotku, jak jako kluci stojíme všichni tři na Kubově Huti, za námi jsou mámy. V životě by nás ale nenapadlo, jak se ty životy promíchají, kam až se dostaneme,“ říká Jeřábek.

Je to pár let, co Francouzův otec rušil v Plzni obchod a nechal z něj udělat kadeřnictví. Vede ho s manželkou, paní Kubalíková a Jeřábková se tu starají o manikúru a pedikúru. A jako správné maminky jsou oddanými fanynkami, takže i zdi provozovny připomínají kariéry synů.

Jakub Jeřábek (vpravo) a Dominik Kubalík.

„A to nejen během mistrovství. Tam jsou celoročně pověšené dresy a myslím, že jako ve správném kadeřnictví tam o nás mluví i stěny,“ popisuje Jeřábek.

Jeho maminka, jinak někdejší atletka – otec byl pro změnu prvoligový fotbalista – pak v pátek dorazila ido Paříže na zápas proti Kanadě.

Kubalíkovi zatím vyčkávají, protože syn – podobně jako loni v Moskvě – není na soupisce.

Nebrblá, bere to jako zkušenost. Dva roky po sobě je nejlepším střelcem extraligy, teď má podle ruských médií přestoupit do Ufy. V KHL se však s Jeřábkem mine. Ten míří do Ameriky, v NHL se upsal slavnému Montrealu Canadiens. „Byl to vždy můj tajný sen.“

Za poslední dva roky udělal bek velký posun, však i „bratr“ Kubalík o něm říká: „Jeho kariéra měla volný průběh, ale najednou to udělalo bum bum, a je v NHL.“

Koneckonců i Jaroslav Špaček, který Jeřábka cepuje v reprezentaci, dřív i v klubu, a sám v Montrealu hrával, říká: „Má velmi dobrou přihrávku. Nebojí se hrát fyzicky. Je to jeden z nejlepších českých beků. Už na začátku sezony měl šanci odjet na Světový pohár. Teď je ještě lepší. Učí se rychle.“

Je to pár týdnů, co se o Francouze zajímaly kluby z NHL. I Kubalík je na očích. Tak kdo ví, třeba se toto trio jednou potká i za mořem.