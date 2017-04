Kindl: Byla čest hrát s Jágrem. Teď si chci v nároďáku spravit chuť

Přijel na Floridu, strávil pět dní v kempu a pak slyšel: Nabízíme tě ostatním! Když si ho nikdo nevybral, putoval na farmu. „Byl to pro mě docela šok, haló. Zabalil jsem si věci, šel makat a nepočítal, že bych se do Panthers vrátil. Šel jsem dolů s tím, že pomůžu na farmě mladým. Jenže za měsíc se karta obrátila,“ říká hokejový reprezentant Jakub Kindl.

Obrátila. V listopadu dostal bek „povolávací rozkaz“ zpět do prvního týmu, ovšem výrazný posun to stejně nebyl. Období, kdy hrál, střídaly časy, kdy jen vysedával na tribuně. „Sám bych rád věděl, proč to tak bylo. Zvlášť po takové super sezoně, co jsme loni měli jako tým. Všechno klapalo, udělalo se play-off, jenže najednou se v létě všechno změnilo. Vyhodili generálního manažery, skauty...“

I s farmářským vyhnanstvím tak Kindl odehrál v sezoně 52 zápasů, což na borce z NHL je nízké numero. Proto když mu zavolal reprezentační kouč Jandač, hned slíbil, že se přijede rvát o mistrovství světa. A to navzdory tomu, že nemá podepsanou smlouvu, což často jiné odrazuje. Pravda před Kindlem se zrovna nerýsuje životní letitý kontrakt na desítky milionů, takže i rozhodování bylo snazší.

„Žádné dilema jsem neměl. Mám chuť do hokeje, těším se na něj, jsem čerstvý a odpočatý. Je mi třicet, pořád mám co týmu nabídnout, jsem snad ještě mladý kluk. Zvlášť když jsem tolik zápasů nehrál.“

Když radí legenda

Že by na mistrovství světa nejel? Ne, nepřipadalo v úvahu. I když on hned řekne: „Já hlavně nevím, jestli pojedu i teď.“ Jandač má nyní v týmu 13 obránců včetně léčícího se Michala Jordána, minimálně čtyři ještě před odletem do Francie pošle domů. „Už jsme si dělali srandu, že je nás víc beků než útočníků.“

Golfovou terminologií by Kindl „cutem“ projít měl. Však na mistrovství světa se možná doladí i jeho budoucnost v NHL. Hned po sezoně totiž na Floridě došlo k personálním změnám. Do role generálního manažera se po roce vrátil Dale Tallon. Skončil Tom Rowe, který zároveň i koučoval. A Kindl – stejně jako ostatní – už měl s Tallonem pohovor. „Bylo to jen na deset minut. On ale jede na šampionát jako poradce Američanů, takže když postoupíme a pojedeme do Kolína nad Rýnem, kde oni hrají, tak se potkáme a prohodíme víc slov.“

Zda tedy obránce, který zatím hrál na světovém šampionátu jen před třemi roky, na Floridě zůstane, netuší. Rád by. A rád by se tu v šatně znovu potkával s Jaromírem Jágrem. Už v průběhu sezony dostával od 45leté legendy rady, jak se natrvalo probít do sestavy. Prozradit je však nechce.

„Nikdy ve snu by mě nenapadlo, že bych si mohl v jednom týmu zahrát s Jaromírem Jágrem. Byl to zážitek. A byla pro mě čest být s ním v mužstvu. Je to neuvěřitelný profesionál,“ říká Kindl. „Je to druhý nejlepší hráč na světě, legenda.“

Bude pokračovat v NHL?

Zůstane na Floridě?

„V NHL na 100 procent! A já doufám, že i na Floridě,“ tipuje Kindl.