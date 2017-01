Pět set zápasů? Další milník v kariéře, říká plzeňský útočník Koreis

Na premiérový gól v lednu 2002 v Třinci, když překonal gólmana Vojtka. Na dvě extraligová stříbra a dva bronzy s Brnem a Spartou... Dnes útočník Škody počet zápasů v nejvyšší soutěži „dotočí“ na rovných 500.

„Je to zase nějaký milník v kariéře. Jsem za to číslo rád, je pěkně kulaté. Ale na druhou stranu, nic úplně významného neznamená,“ pousmál se 32letý Koreis.

V roce 2002 byl draftován Phoenixem, čtyři roky se pak v Americe snažil prodrat do NHL. Tenhle sen si nesplnil, působil i ve Finsku a krátce v Rakousku, loni v létě se po třinácti letech vrátil do Plzně.

Je to už číslo, které vzbuzuje respekt a ve vás spokojenost?

Když se ohlédnu, v podstatě extraligu hraju s nějakou pauzou v zahraničí od sedmnácti let. Kdybych připočítal zápasy v cizině, dostanu se odhadem na nějaké číslo 750. To už si myslím, že je bilance, která vás naplní spokojeností. Jsem rád, že jsem na ni dosáhl.

Jak jste se hokejově změnil třeba od stého startu v lize?

Těžko hodnotit. Ale čím jsem starší a čím víc mám odehráno, tím se postupně vyvinuly moje přednosti. Ty jsou dnes ve vhazování, bojovné a defenzivní práci, hře v oslabení. Před lety jsem určitě hrál víc ofenzivních situací, teď je moje role jiná.

V Plzni chodíte na všechna klíčová buly, trénujete je speciálně?

Paradoxně vůbec ne. Když ano, rozhodí mě to. Přece jen, trenéři či hráči na tréninku vhazují buly jinak než čároví sudí při utkání. Tam je načasování trošku jiné. Přijde mi, že když buly trénuju, pak mi chvíli trvá při zápase, než si zvyknu na jiný rytmus, načasování. Je to o zkušenostech. Čím víc buly odehrajete, tím víc technik soupeřů poznáte. Připravíte se, jak se proti nim postavit a co udělat. Ta čísla se mi rok od roku zlepšují a letos je mám nejlepší za celou kariéru.

Sledujete víc ruku rozhodčího, nebo hokejku soupeře?

Je to spojené. V první chvíli se dívám na ruku rozhodčího, potom spíš pozornost stáčím na protihráče a snažím se zareagovat, co udělá. Ale většinou mám rozmyšlené už před vhazováním, co udělám.

Do konce základní části zbývá 11 utkání, v příštích dvou týdnech vás čekají soupeři, s nimiž se bijete o desítku. Rozhodne se v nich o postupu do play-off?

My tou ztrátou, kterou jsme si vytvořili na začátku sezony, hrajeme naše malé play-off už někdy od půlky listopadu. Nemůžeme si dovolit ztrácet body, každý je pro nás dobrý. Takže všechny zbývající zápasy jsou klíčové, a čím víc se blíží konec, tím to vnímáte významněji. Myslím, že los je docela na naší straně, se soupeři kolem nás hrajeme většinou doma. Je na nás, jak to zvládneme. Pokud chceme do play-off, tak to zvládnout musíme.

Sledujete, jak se tabulka vyvíjí?

Dívám se na ni po každém kole. Víme, že to máme ve vlastních rukou. Ve třetí čtvrtině jsme byli nejlepší tým v extralize, ukázali jsme si, jak hrát a docílit výsledků, které potřebujeme. Máme tam nepatrný náskok, a když si uhrajeme body, které máme, tak v play-off budeme.

V pátek vás čeká Chomutov, který se bije o přímý postup do čtvrtfinále. Je pro vás tenhle soupeř něčím specifický?

Extraliga je vyrovnaná, nevyberete si. Možná Liberec ční nad ostatními, hraje výborně. I Chomutov je hodně silný, má Michala Vondrku, který je nahoře v bodování. Hrají poctivý, bojovný hokej. Nemůžeme podcenit ani jedinou minutu.