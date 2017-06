Hráči pálí a z Kováře teče pot. Brankář se připravuje v rodném Písku

Led udělali jen pro gólmana Ten nápad se zrodil loni v létě v koloně ve Smíchovském tunelu v Praze. „Jeli jsme na trénink do Letňan a nestíhali led kvůli špičce,“ vzpomíná hokejový brankář Jakub Kovář. „Říkal jsem si, že by bylo ideální se připravovat doma v Písku,“ dodává. Jenže led na stařičkém stadionu v Písku běžně dělají až v červenci. V době, kdy gólman už vyráží za angažmá v KHL. „A tak jsme si řekli, že se zkusíme dojít zeptat na město a městské služby, jestli by bylo vůbec možné led zamrazit o měsíc dřív a kolik by to stálo,“ popisuje. Minulý rok totiž gólman i se svým trenérem Václavem Pipkem dojížděli do Letňan. Každý den jeli do Prahy v sedm hodin ráno, aby za dopoledne odmakali hodinový trénink. A po obědě zase domů. A než se prodrali věčně zacpanou Prahou, byl z toho osmihodinový blok. „Propočítal jsem si, kolik peněz mě cesty do Prahy a pronájmy ledu stály. A když jsem to srovnal s tím, kolik by stál nájem celého zimního stadionu v Písku, tak ta částka byla pořád hodně vysoká. Ale můžeme ještě pronajímat dál ledy, které jsme zaplatili, takže se nám ty investované prostředky možná vrátí,“ vypočítává Kovář. Zájem o ledovou plochu je totiž v červnu v Písku veliký. Navíc sám Kovář se svým trenérem pořádají dva přípravné kempy pro mladé brankáře. Jeden už byl o víkendu. Další se chystá na ten následující. „Navíc tenhle model mi uspoří hrozně času. Odcházím na trénink v devět a v půl dvanácté můžu být doma, a nešidím tak rodinu.“