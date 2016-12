Na Švédy opět s Vladařem, o Zachovi se rozhodne, prozradil kouč Petr

Po utkání s Dánskem však příliš důvodů k radosti neměl. Češi neudrželi těsné vedení a nakonec v prodloužení prohráli 2:3. Postup do čtvrtfinále jim pojistila až večerní výhra Švédska nad Finskem. V pátek se mužstvo připravovalo na duel s dosud neporaženým týmem tří korunek, který má již jistotu první příčky ve skupině.

Na čem se po porážce s Dánskem snažíte pracovat?

Měli jsme dát branky z pozic v předbrankovém prostoru. Byly tam dorážky, clonění, ale málo střelby. To je stará písnička. Jedna věc je to říkat u videa, druhá to skutečně dělat, takže jsme kluky na tréninku hodně zastavovali. Nikdy není pozdě, ten návyk tam musíme dostat.

Navíc se zdálo, jako by se tým ve třetí třetině až moc zatáhl.

Vést 2:1 po dvou třetinách nikdy není rozhodnutá pozice a na nás bylo vidět, že jsme s tím neuměli naložit. Hledám chyby i u sebe. U každého týmu, kde jsem působil, jsem si hodně zakládal na defenzivě v obranném pásmu. Ten gól, který jsme dostali na 2:2, byl přitom hodně zbytečný. Nevím, kdy jsem něco takového viděl naposledy při hře pět na pět.

Vyplynula tedy podle inkasovaná branka z nedůslednosti?

Bylo to po komerční přestávce, pět a půl minuty do konce a kluky jsme tlačili k tomu, že musejí dbát na osobní zodpovědnost. Vloni jsme spoustu takových zápasů dotáhli do úspěšného konce... Ale klíč k vítězství ležel spíš v první třetině, kdy jsme se měli prosadit víc než jen jednou.

Jak jste nyní s týmem přistoupil k přípravě na další zápas?

Zápas jsme si hned večer rozebrali a dost jsme si k němu řekli. I ten páteční trénink měl takový svůj vývoj. Na začátku nám tam hodně odskakovaly puky, několikrát jsem musel zvýšit hlas. Pak se tam ale začaly objevovat i věci, které po hráčích chceme. A úplně stejně by se mohl vyvíjet i celý turnaj. Teď už nás každý trochu odepsal, ale nic není u konce. Vloni jsme měli výborný pocit po základní skupině, přitom pokud bychom dokázali porazit Švédy, byli bychom na tom stále lépe, než tehdy.

Navíc se v natěsnaném pořadí stále hraje o umístění.

Mohl by to být hodně důležitý impuls pro další fázi turnaje, navíc bychom stále mohli skončit druzí ve skupině. Nechci ještě polemizovat, koho bychom případně chtěli ve čtvrtfinále. Teď hlavně musíme zapracovat na své hře, abychom zvládli zápas se Švédskem.

Co říkáte na výkony Švédů, kteří ještě neztratili ani bod?

Na turnaji se mi zatím hrozně líbí. Mají hodně mobilní obránce, hrají celoplošný hokej a vůbec se nezbavují kotoučů. Když jsme sledovali jejich zápas s Finskem a potřebovali jsme, aby vyhráli, trošku jsme u toho trnuli. Nebojí se hodně riskovat. Třeba v oslabení tři proti pěti by normální tým vyhazoval puky, ale oni se dál snažili být kreativní. Je to na hranici rizika, ale mají velmi silné individuality a po právu dominují.

Považujete postupem do čtvrtfinále za splnění svého cíle?

První cíl je tím splněn, ať jsme k němu došli jakoukoliv cestou. Zápas s Dánskem nás ale bude mrzet ještě dlouho, v tabulce by to vypadalo hned jinak a mohli jsme hrát o první místo. Měli jsme ve třetí třetině víc shodit svoje ego a hrát v defenzivě poctivěji.

Je na soupisce někdo, kdo do utkání se Švédskem nebude moci zasáhnout?

Adam Musil má nastřelenou patu a netrénoval, ale měl by být v sobotu k dispozici. Chytat bude proti Švédům opět Daniel Vladař. Jinak v pátek uzavřeme soupisku a bude definitivně rozhodnuto o tom, jestli nás případně posílí Pavel Zacha.