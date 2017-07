Je to obrovská zkušenost, líčí vítkovický kouč finský kemp

Spolu s trenéry z Kanady, USA, Švédska či Finska předával vítkovický generální manažer a trenér poznatky zástupcům méně hokejově vyspělých zemí.

„Byl to Development Camp IIHF ve finském Vierumäki. Akce se zaměřuje na snahu šířit hokej dál. Letošního ročníku se zúčastnili lidé, trenéři a hráči z 54 zemí světa,“ líčil Petr. Každý z mentorů se věnoval jednomu týmu hráčů se třemi trenéry i manažerem.

„Obecně to znamenalo, že jsem s tím ‚svým‘ týmem byl celou dobu, měl na starosti trenéry a celý tým, ale to byla jen ta hokejová – herní – stránka věci. K tomu byl program Learn to Play, což je vyloženě teoretická část, při které zástupci z vyspělejších zemí dávali těm z hokejově ne až tak vyspělých zemí návod, jak začínat s hokejem, jak jej rozvíjet.“

Petr se podobného kempu zúčastnil poprvé před sedmi lety. „Tehdy samozřejmě v pozici trenéra týmu, tedy jednoho ze tří. Právě před sedmi lety byl na tom kempu i Nathan Walker (Australan, jenž hrál za Vítkovice) i řada Švédů a Finů, kteří dnes válí v NHL. Letos jsem byl poprvé v roli kouče-mentora a byla to pro mě obrovská pocta,“ přiznal.

Přiučit se však mohl i sám Jakub Petr. „Svou prezentaci tam měl také Tom Renney, dlouholetý trenér NHL, který s národním týmem Kanady vyhrál olympijské hry a také mistrovství světa. Potkat se s tímto člověkem a bavit se s ním, získávat od něj vědomosti a zkušenosti, to byl pro mě opravdu jeden z největších zážitků,“ líčil Petr. Teď už se však vítkovický kouč plně soustředí na svůj extraligový tým. Kádr po týdenním volnu začal v pondělí s přípravou na ledě.

„Začátky jsou těžké jako ve všem, ale člověk si zvykne,“ povídal po prvním tréninku vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „Celé léto jsme trénovali, abychom se dostali na led ve formě. Konečně jsme tam a věřím, že letos uděláme velký úspěch.“

K němu by mohl Vítkovicím pomoci útočník Jan Káňa, který dostal od realizačního týmu šanci na restart. Někdejší nejlepší nováček extraligy se v minulých letech propadl do druhé ligy, nyní je zpět v kádru Vítkovic. „Od začátku roku je v tréninkovém procesu pod dohledem kondičního trenéra Igora Horyla a nyní byl dopsán na soupisku širšího kádru. V nadcházejících týdnech má možnost zabojovat o místo v extraligovém kádru,“ informuje klubový web.

Naopak Vítkovice opustil sedmnáctiletý bek Zack Malík. Syn Marka Malíka stráví nadcházející sezonu v kanadském celku Sudbury Wolves.