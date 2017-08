Zpackaná sezona a krach se Spartou. Teď se těším do Hradce, říká Sedláček

Ocitl se v dříve nepoznané pozici.

V minulých letech Sedláček čekal na novou smlouvu maximálně do začátku července, nyní z kalendáře mohl odtrhávat první srpnové dny a stále neměl jasno, kam povedou jeho kroky.

Pak přišla nabídka z Hradce Králové. Semifinalista české extraligy sháněl krátkodobý záskok za stále neuzdraveného Patrika Rybára. Sedláček na dva měsíce zastoupí slovenského fantoma.

Je pro vás úlevou, že máte alespoň na dva měsíce jasno o své budoucnosti?

Tak úleva... Snažil jsem se zůstávat pozitivní a soustředil jsem se na přípravu. Věděl jsem, že svou situaci neovlivním, šlo to mimo mě. Od toho mám agenta, aby mi sehnal angažmá. Jsem ale pochopitelně rád, že mám na dva měsíce jistotu. Do Hradce se těším.

Před měsícem, možná dvěma se hodně mluvilo o tom, že půjdete do pražské Sparty. Proč to nevyšlo?

Se Spartou jsme skutečně jednali, ale nakonec jsme se nedohodli na finančních podmínkách. Agent se bavil i s dalšími kluby, ale ve finále se pokaždé rozhodly pro někoho jiného. Další šance se otevře, až začnou jednotlivé evropské ligy a kluby uvidí, jak na tom jejich brankáři jsou. Pak by mohla přijít nějaká nabídka.

V Lotyšsku se vám dlouho dařilo, patřil jste k širší brankářské špičce KHL. Podobný průběh čtvrté sezony jste nejspíše nečekal, že?

Samozřejmě, že jsem čekal něco jiného, ale takový je život. Prostě to letos v Rize nevyšlo. Beru to ale jako zkušenost. Věřím, že všechno zlé je pro něco dobré. Předchozí roky jsem si užíval, dařilo se mi. Teď pro mě začíná další kapitola. A nakonec kdo ví, třeba se do Rigy jednou vrátím.

Co se v Rize oproti minulým letům pokazilo?

Komplikace začaly už před sezonou, kdy jsme měli problémy složit kádr. Nakonec se vše poskládalo, ale vedení nesehnalo hráče, které chtělo. V červenci už byla spousta lepších hokejistů jednoduše rozebraných. Když poté začala sezona, tak se nám vůbec nedařilo. Z prvních deseti zápasů jsme většinu prohráli a v brance jsem stal já. Když jsme poté hráli doma, do branky šel Janis Kalnins a vyhrálo se 5:1. Najednou jsme se začali střídat, pak začal chytat víc on. Ke konci sezony jsem odchytal z posledních deseti utkání snad jen tři. Věděl jsem, proč to tak je. Za ty roky znám už lotyšskou mentalitu a klubovou politiku, chtěli vsadit na domácího kluka. Bylo to vidět i na zbytku kádru, postupně odcházeli cizinci, klub se zbavoval legionářů.

Říkal jste v jednom z rozhovorů, že už od února jste věděl, že v Rize pokračovat nebudete. Byl to jen vnitřní pocit?

Ne, v tu chvíli jsem už od agenta věděl, že o mě nemají zájem a že mě pro další sezonu nepodepíšou. Chtěli si sehnat nového brankáře, jít jinou cestou.

V Lotyšsku jste si našel nevěstu, zároveň jste si pochvaloval krásy Rigy. Odcházel jste tam jako „mladé ucho“, co vám čtyři roky mimo daly?

Především jsem se osamostatnil. A podíval jsem se do světa, zjistil, jak se žije jinde. Naučil jsem se jazyk, umím slušně anglicky. A kvůli přítelkyni se učím i lotyšsky. V Rize se mi líbilo, je to nádherné město. Vždy na ni budu vzpomínat jedině v dobrém. Byly to čtyři roky, to je dlouhá doba, jako člověk jsem se o dost posunul.

Jak vnímáte angažmá v Hradci? Chcete se hlavně ukázat potenciálním zájemcům o vaše služby?

Přesně tak. Obě strany do toho šly stejně. Já jsem stál o krátkodobý kontrakt a Hradec potřeboval dočasnou výpomoc. Věřím, že se dostanu do dobré formy a budu předvádět kvalitní výkony. Snad bude mužstvo hrát dobře, protože pak se daří také gólmanovi. A funguje to i obráceně. Těším se na první zápasy, chci Hradci pomoct vyhrávat. Měl bych prý chytat hodně. Co přijde na konci září, to teď neřeším. Jestli zůstanu v Česku, nebo půjdu zase někam do zahraničí, na to se nesoustředím. Chci se soustředit na chytání, nic jiného neovlivním.