Sedláček trénuje ve Zlíně, bude i chytat? Stát se může cokoliv, říká

dnes 14:30

Po čtyřech letech by brankář Jakub Sedláček mohl znovu obléct zlínský hokejový dres. Po ukončení smlouvy v lotyšském Dinamu Riga trénuje ve svém rodišti, protože ještě nenašel nové angažmá. Pokud se mu to nepodaří ani do startu nové sezony, je pravděpodobné, že na pár zápasů naskočí do extraligy.