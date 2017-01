Extraliga? U mladičkého gólmana Škarka je nyní prioritou škola

Také v aktuální sezoně si připsal dvě velké premiéry: v polovině listopadu v dresu pražské Sparty poprvé chytal zápas v nejvyšší domácí soutěži - ve Zlíně 18 úspěšnými zákroky udržel čisté konto a vítězství 4:0. A na přelomu roku 2016 a 2017 premiérově startoval na mistrovství světa hráčů do 20 let.

„Je mi celkem jedno, jaký dres na sobě mám. Jestli jihlavský, sparťanský, nebo český. Vždy se snažím odvést maximum,“ říká s úsměvem Škarek. „Ale jsem strašně rád, že jsem mohl hrát a reprezentovat tuto zemi. Že mi trenéři dali šanci a já jsem odchytal nějaké zápasy,“ vrací se ke světovému šampionátu kategorie do 20 let, na kterém byl nejmladším českým hráčem.

Jakub Škarek * Talentovaný hokejový brankář, narozený 10. listopadu 1999. * Je odchovancem Dukly Jihlava, za kterou poprvé chytal seniorskou WSM Ligu měsíc před šestnáctými narozeninami. * Během své premiérové sezony ve druhé nejvyšší soutěži se propracoval do pozice prvního brankáře Dukly. * Také letos působí v prvoligové Jihlavě, formou střídavých startů však pomáhá i pražské Spartě. V extralize si zatím připsal tři starty, úspěšnost zákroků má 95,18 %.

„Chtěl bych trenérům poděkovat, že mě do branky postavili. Protože mistrovství světa dvacítek si chce zahrát každý hráč. A já jsem si celý šampionát užil,“ tvrdí.

Těsně před startem šampionátu, který hostily Montreal a Toronto, Češi sehráli tři přípravné zápasy. A po porážkách s Kanadou (0:8 a 0:5) a Spojenými státy (0:4) padly jejich akcie na minimum.

„Nějaké obavy tam možná byly,“ připustil Škarek. „Ale musím říct, že jsme pak přípravu hodili za hlavu. Zápas od zápasu se naše hra zlepšovala a já věděl, že když do toho dáme maximum, můžeme hrát vyrovnané partie i s takovými týmy, jako je Kanada. Což se ukázalo ve čtvrtfinále.“

Na samotném šampionátu Češi zanechali rozporuplný dojem. V úvodním zápase sice dokázali porazit Finsko, následně však překvapivě padli v prodloužení duelů se Švýcary a Dány. Bez bodu pak odešli z utkání se Švédy.

Ve čtvrtfinále proti favorizované Kanadě sice vyhráli úvodní třetinu, nakonec však po porážce 3:5 z turnaje vypadli. Podvanácté v řadě se tak český tým nedokázal probít do závěrečných bojů o medaile.

„Musím říct, že zápasy s Finskem a Kanadou jsme odehráli velmi dobře. Se Švýcarskem a Dánskem to ideální nebylo. Ale myslím si, že se nemáme úplně za co stydět,“ myslí si Škarek. „Jenže plácat se po ramenou taky nemůžeme.“

Jihlavský odchovanec na turnaji odchytal tři utkání, proti Finsku, Švýcarsku a Kanadě. „A všechny jsem si užil,“ usmívá se. „Byla to výborná zkušenost. A kdybych se příští rok na dvacítky dostal znovu, už vím, do čeho jdu.“

Jak by porovnal úroveň světového šampionátu juniorů s první českou ligou? „Je to o hodně rychlejší,“ všiml si. „Možná i než extraliga. Je vidět, že všichni ti hráči jsou na velmi vysoké úrovni.“

Další cíl? Šampionát osmnáctek

Šampionát se v Kanadě těší velké pozornosti. „Pro juniorské mistrovství světa se nemůže vybrat jiná země než Kanada. Na každém kroku je cítit, že tam hokejem žijí,“ všiml si Škarek. „Hokej tam vznikl a diváci mu rozumí. Atmosféra během zápasu byla výborná,“ pochvaluje si. „Ale i lidé ve městě na nás byli neskutečně hodní. A co za práci předvedli všichni ti dobrovolníci, to je neskutečné. Klobouk dolů,“ chválí práci pořadatelů.

Světový šampionát hokejistů do 20 let nebyl pro Škarka jedinou velkou mezinárodní akcí, které se letos zúčastní. Ve druhé polovině dubna se ve Spišské Nové Vsi čeští mladíci do 18 let pokusí na světovém šampionátu své věkové kategorie navázat na loňské vítězství na prestižním Memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi.

Český brankář Jakub Škarek zasahuje.

„Byl bych strašně rád, kdybych se na ty osmnáctky dostal. Protože tým máme výborný, partu super. A na Hlinkovi jsme ukázali, že můžeme hrát s kýmkoliv a porážet výborné týmy, jaké má Švédsko nebo Amerika.“

O loňské mistrovství světa hráčů do 18 let Škarek přišel kvůli tomu, že Jihlava v té době bojovala o extraligu. „Kdyby hrála Jihlava baráž i letos, nebylo by to špatné,“ usmívá se Škarek. „Záleželo by na trenérech, jak by se domluvili. Já bych chytal tam, kde by mi řekli.“

Do dubna je však stále ještě dostatek času. A mladý gólman se teď může soustředit na ligové zápasy. Bude je chytat za Jihlavu, nebo vyhlíží další pozvánku do Sparty?

„Teď má určitě prioritu Jihlava. Musím totiž dohnat školu, protože během mistrovství jsem hodně zameškal,“ líčí student jihlavského gymnázia. „V pondělí jsem se dozvěděl, že toho je docela dost, co mi chybí. Takže to lehké nebude. Určitě mi pomohou učitelé, ale musím sám dělat hodně věcí i mimo školu, abych dostal vysvědčení. Nebude to sranda, ale nějak to zvládnout musím,“ uvědomuje si.

A co extraliga? „Věřím, že když budu makat a podávat dobré výkony, tak ještě šanci na Spartě dostanu,“ doufá sedmnáctiletý talent.