Začal nejistě, pak brankář Škarek finské juniory vychytal

„Kluci hráli výborně, věřil jsem, že rozhodující gól nějak dáme,“ usmíval se po utkání sedmnáctiletý gólman české juniorské reprezentace.

Byl to právě on, kdo dostal v prvním utkání České republiky na mistrovství světa hokejistů do dvaceti let přednost před kolegou Danielem Vladařem. V úvodu si sice připsal několik nejistých zákroků, pak ale reprezentaci několikrát podržel.

I díky Škarkovi nakonec vstoupili Češi do turnaje výhrou nad silným Finskem 2:1. Světový šampionát však pokračuje v neúprosném tempu a už úterý od 19 hodin SEČ nastoupí svěřenci trenéra Jakuba Petra proti Švýcarsku.

Jak důležitá je výhra nad Finskem vzhledem k dalšímu průběhu šampionátu?

Je celkem jedno, jestli jsme vyhráli nad Finskem, nebo kýmkoliv jiným. Máme zkrátka tři body do tabulky, to je důležité. Teď je na nás, abychom se na další zápas dobře vyspali a pokračovali v práci, kterou jsme v pondělí začali.

Nicméně porazit v prvním utkání obhájce titulu, to je jistě skvělý start turnaje?

Finsko patří mezi nejlepší týmy na světě, jsou to obhájci zlata, takže když je porazíte, je to krásný pocit. Kluci hráli výborně a moc mi pomohli. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát, šancí jsme si vytvořili víc. Osobně jsem si každopádně zápas moc užil.

Hodili jste touto výhrou za hlavu nevyvedenou přípravu, v níž jste třikrát prohráli s celkovým skóre 0:17?

Na druhou stranu, dva z těch přípravných zápasů jsme hráli s Kanadou. Ta je podle mě nejlepší na světě, hraje se s nimi opravdu hodně těžce. Musím říct, že nám i ty prohrané zápasy hodně pomohly. Psychicky a herně nás zocelily. Do dalších fází turnaje nám to může jen pomoci.

Další utkání vás čeká už zhruba 17 hodin po skončení duelu s Finskem. Jak v takto zkráceném režimu proběhne vaše regenerace?

Teď se půjdu vyšlapat na kolo. Následovat bude nějaký strečink, dobré jídlo a pak spánek. Kdyby mě trenéři chtěli proti Švýcarsku znovu postavit do branky, musím být připraven tak, abych týmu co nejlépe pomohl.

Dá se ještě během této doby na soupeře zvlášť připravit?

Určitě se podíváme na video. Sledujeme jejich nejlepší hráče, jak hrají přesilovky nebo jak zakládají útok. Chceme se na ně zkrátka připravit stejně kvalitně, jako na Finy, i když na to není moc času. Naším cílem je podat co nejlepší výkon. Věřím, že dokážeme Švýcarsko porazit.