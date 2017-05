Suchánek vyměnil Budějovice za Jihlavu. Řekl si, že je čas jít dál

„Celý zápas jsem odehrál snad někdy ve 44. kole,“ vrátil se o pár měsíců zpátky dvaatřicetiletý bek. „Bylo vidět, že moje dny v Budějovicích se naplnily, tak jsem si řekl, že je čas jít dál,“ doplnila nejnovější posila jihlavské Dukly.

Jihlava přitom zpočátku v jeho představách o změně dresu nefigurovala. „V užším kontaktu jsem byl nejvíc se Slavií, kde jsme byli už skoro domluveni. Nicméně pak do toho vstoupila Dukla a vidina, že bych si mohl zahrát extraligu, byla samozřejmě silnější motivací. Proto jsem se nakonec domluvil s panem Ščerbanem,“ prozradil Suchánek.

To, že letos Jihlava dotáhla svoje snažení až do extraligy, prý urostlého obránce vůbec nepřekvapilo.

„Už před začátkem baráže jsme se bavili s klukama v Budějovicích a já favorizoval jako jednoho z aspirantů na postup právě Duklu. Bylo vidět, že její forma má stoupající tendenci. Tým neměl žádné herní výkyvy,“ přesvědčoval Suchánek.

Klub z Vysočiny mu navíc byl sympatický i po jiné stránce. „Neměli mužstvo postavené na jménech nebo individualitách, ale na týmové hře. Bylo vidět, co chtějí hrát, a všichni to dodržovali. To se mi moc líbilo,“ svěřil se.