V Liberci jsem doma, řekl Valský po návratu ze Slovanu

Při návratu ho znovu ovanula loňská zlatá atmosféra. Do pátečního utkání Liberce s Vítkovicemi sice nezasáhl, ale ve speciálním zlatém dresu rozdával autogramy zástupům fanoušků. „Tady jsem zažil ten nejlepší hokej, co jsem kdy hrál, a chci na to navázat,“ říkal 28letý hokejista. V KHL si moc radosti neužil, ve 34 zápasech si připsal jen čtyři body.

Proč jste se rozhodl k návratu do Liberce?

Cítil jsem, že se moje kariéra neubírá tím správným směrem. Jsou věci, které nemůžeme ovládat, a buď se s nimi smíříme, nebo od nich odejdeme.

Narážíte na to, že ve Slovanu Bratislava byly potíže s výplatami?

Na peníze právě vůbec nenarážím, i když se mě na to všichni ptají. Já jsem předem věděl, jak to tam chodí. Tím to vážně není.

Nelitujete teď svého odchodu do Slovanu?

Určitě ne, za tu zkušenost jsem rád. KHL je velice kvalitní soutěž. Bodově jsem se tam neprosadil, o to víc bych chtěl uspět tady. Jak bych to řekl? Těžko někdo může zapomenout za dva měsíce hrát hokej...

Byl Liberec vaší jedinou možností?

Nabídek jsem měl spoustu, i ze zahraničí. Ale v téhle fázi sezony to bylo nejlepší řešení. Když jsem se vrátil do Čech, tak bylo jasné, že půjdu do Liberce. Jsem tady doma, lidi mě tu mají rádi a pokusím se navázat na to, co jsem v Liberci předváděl loni, i když to bude třeba těžké.

Jak probíhala vaše komunikace s trenérem Filipem Pešánem?

Byli jsme v kontaktu a jen se čekalo, až se spolu ti správní lidé domluví. Pak jsem přijel do Liberce a řekli jsme si, co navzájem chceme. Jsem rád, že mi Filip umožnil vrátit se domů. Tady jsem zažil ten nejlepší hokej, co jsem kdy hrál, a jak jsem říkal, chci na to navázat.

I když jste se vrátil, do hry jste ještě nezasáhl. Proč?

Byl jsem měsíc zraněný, nehrál jsem žádné zápasy a poslední týden jsem kvůli různému vyřizování ani nebyl na ledě. Nechtěl jsem do toho naskočit jako do rozjetého vlaku, ale dobře se připravit. Sám ještě nevím, kdy naskočím, ale bude to už brzo.

Věříte, že ožije vaše loňská úderná lajna s Jelínkem a Krenželokem?

To je spíš otázka na trenéra. Ale není to vyloučené, já sám byl bych jedině rád. Když to tady v Liberci vidím, všechno se mi zase vybavuje.

Našel jste na týmu patrné změny oproti loňsku?

Jen to, že tady jsou některé nové tváře, ale hra je stejná. Možná od Filipa ještě o něco vylepšená. A zůstala tu pořád super parta, což je důležité.