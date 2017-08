Zápas po pěti měsících. Jan Káňa zjišťuje, jak reaguje zraněná ruka

Brněnský útočník ve čtvrtek okusil zápasovou vřavu na den přesně po pěti měsících. „Bylo to pro mě opravdu těžké, protože až tento týden jsem začal trénovat s klukama. Předtím jsem chodil se skupinkou marodů, kde jsem žádný kontakt neabsolvoval. Ale můžu se od toho odrazit,“ věří Káňa.

Mimo hru byl od třetího čtvrtfinále se Spartou, kdy mu soupeř v souboji přirazil ruku na mantinel. Výsledkem byly přetržené vazy v zápěstí a utržená chrupavka.

„Byl jsem na operaci a dva měsíce jsem tam měl dráty. Stoprocentní to ještě není, ale už je to dobře srostlé a je jen otázkou času, kdy to naplno rozhýbu a posílím všechny svaly. Snažím se aspoň získávat herní praxi, abych zjistil, co ta ruka dělá. Bude to boj, ale snažím se,“ oznamuje pětadvacetiletý dravec.

Ten je známý svou zálibou v potyčkách. „Ruka mě samozřejmě limituje, ale kdyby se něco stalo, tak možná převáží adrenalin. A pak bych možná zjistil, co jsem zase udělal za blbost,“ usmál se Káňa, jemuž stále chybí plná kontrola nad hokejkou. „Technika tam nebyla nikdy, ale ani razance ještě není tam, kde bývala.“