Moc se bojíme o výsledek, štve olomouckého útočníka Knotka

Na předkolo play-off ztrácí šest bodů, mají však dva zápasy k dobru. V první dohrávce v úterý (18.00) přivítají čtvrtý Hradec Králové.

„Vždycky se nám nedaří tato utkání, kdy se můžeme přiblížit nebo někoho přeskočit. Nevím, jestli to máme v hlavách, nebo nad tím moc přemýšlíme. Většinou nám to nevyjde,“ štve desetigólového centra první formace Mory Jana Knotka. „S Hradcem Králové musíme bodovat.“

Třetí třetina s Mladou Boleslaví vás musí mrzet. Co se stalo?

Naše bolest letošní sezony, že se zbytečně moc strachujeme o výsledek. Bojíme se, z toho vyplynou chyby. Otočili to během minuty, pak už se to rozsypalo celé.

Byl to strach, nebo sebejistota?

Sebejistota určitě ne. Byl to spíš strach. Několik zápasů už se nám stalo, že jsme to prohráli, bohužel jsme se toho nevyvarovali ani teď.

Tentokrát vám nevyšel ani úvod, prohrávali jste.

Prohrávali, ale dokázali jsme se do toho dostat. Dali jsme vyrovnávací branku a druhá třetina byla dobrá. To jsme odčinili půlku první třetiny - a měli jsme to dokončit i v té třetí.

Mohli jste zvýšit vedení, ale šance jste nevyužili.

Určitě by nás třetí gól uklidnil. Ve druhé třetině to klepalo na bránu, škoda. Ve třetí třetině jsme se tam už nedostali. Nebyl tam náznak šance, byli jsme moc ustrašení.

Co tomu chybělo?

Těžko říct. Větší důraz? Větší pohoda na hokejce, zkrátka líp situace vyřešit.

Boleslav věděla, co na vás hrát. Vysoko napadala.

Takto hrají pořád. Tolik ani nenastřelovali puky, až třetí třetinu, když prohrávali. Myslím, že nic nového nepřinesli.

Jak citelná je ztráta? Začali jste se dotahovat na desítku...

A zase nám to nevyšlo. Asi to máme v hlavách.

Máte v hlavách i to, že jste Hradec Králové dva roky neporazili?

Je už na čase je porazit. Hrají teď dobře, tak by nám to mohlo vyhovovat. Proti kvalitním týmům se totiž umíme hecnout ještě víc. Doufám, že to vyjde a urveme jakýkoliv bod.

Začali jste tabulku víc sledovat po třech výhrách?

Já se přiznám, že ji nesleduju. Mně se nelíbí, kde se zrovna pohybujeme, tak bych se tím jen zbytečně stresoval. Chci jít na zápas, vyhrát za tři body - a pak se uvidí.

Působíte jako pohodář, který se zbytečně nezatěžuje tím, co bylo. Pro vás není problém hodit Boleslav za hlavu a neřešit to, že?

Ono se ani nedá nic řešit, už to nevrátíme. Prohráli jsme, musíme zatnout zuby a něco udělat s Hradcem.

Na první trefu od výměny čeká Roman Vlach. Jak zapadl?

Zapadl super, nemáme problém. Akorát škoda, že jsme s ním neudrželi šňůru vítězství.

Mohl dát do odkryté branky za stavu 2:3...

Neviděl jsem to. Ale škoda. Snad mu to tam padne jindy.

Kvůli zranění postrádáte nejproduktivnějšího hráče Juraje Mikúše - má to velký vliv?

To se neřešilo. Stává se v hokeji, že se hráč zraní. Jsou tu jiní kluci, kteří dostali šanci.