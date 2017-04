Bylo mi jasné, že na reprezentaci dorazí plná hala, líčil Jan Kovář

„Dobrý den. Upažte, musíme vás zkontrolovat. Předpokládám, že žádné zbraně nenesete...“ Krátká fronta, bezpečnostní prohlídka a několik tisíc fanoušků se valilo do fanzóny, která vyrostla poprvé v historii na parkovišti u zimního stadionu v Českých Budějovicích. U příležitosti Českých hokejových her ji pořadatelé postavili ve čtvrtek. A k dispozici bude do neděle, kdy se odehraje poslední zápas.

Byl čtvrtek, něco po čtvrté hodině, když se do ní začali trousit první lidé v dresech a šálách. „Už jsem ve fanzóně. Koukneme se tady a pak půjdeme na stadion,“ telefonoval Jiří Petřík. Na hokej přijel z Plzně. „Mám to rád. Je tu dobrá atmosféra. Člověka to strhne. Jen těch stánků s pivem by mohlo být víc. Fronta je dlouhá,“ dodal.

Hodinu před zápasem už byla zóna plná lidí. Hrála hudba, na velkoplošné obrazovce běžel program s hokejovou tematikou. „Budějovice opět ukázaly, že jsou městem hokeje, a fanoušci se na zápasy reprezentace moc těšili,“ popisoval Milan Džuba, který program před zápasem venku před halou moderoval.

Co nepřálo, to bylo počasí. Před zápasem se spustil déšť a fanzóna se vylidnila. Utkání Česko - Finsko sledovalo na velkoplošné obrazovce jen asi 30 fanoušků. „Jdu z práce, tak jsem se sem zašel podívat,“ říkal Tomáš Jirka, který přišel do fanzóny v průběhu první třetiny. Vydržel 15 minut do jejího konce.

„O víkendu už má být lépe a myslím si, že by se to mohlo odrazit i na nárůstu lidí,“ říkal Jakub Hospůdka z pořádajícího týmu. Věří, že si do fanzóny, kam je vstup zdarma, najdou cestu i ti, kteří už nesehnali lístky na zápas.

Fanzóna se otevře v sobotu v 11 hodin. A od 14 hodin jsou na programu třeba soutěže o pivní soudky nebo oblečení české reprezentace. Zájemci si v ní mohou vyzkoušet, jakou rychlostí vystřelí puk. V neděli bude otevřená od 12 hodin.