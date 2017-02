Laco o posunuté brance: Úmysl v tom nebyl, rozhodčí mě překvapil

Vše se seběhlo, alespoň při pohledu z tribuny, následovně:

Laco úspěšně zakročil proti odraženému puku, poté škobrtl, ztratil rovnováhu a v pádu posunul branku. Vše působilo jako nehoda, nešťastná souhra okolností.

Rozhodčí však nařídili trestné střílení.

Lukáš Pech udělal velký oblouk doprava a poté svižnou ranou rozhodl o vítězství domácích 3:2. „Provedl to dobře,“ uznale kývl hlavou Laco, smutný hrdina napínavého utkání.

Co se stalo před Pechovým nájezdem? Jaký je váš pohled?

Těžko říct, jak to bylo. Musím se na to podívat na videu. Otáčel jsem se v brankovišti za odraženým kotoučem, nejdříve jsem ho vykopl a poté jsem spal. Myslím si, že žádný úmysl v tom rozhodně nebyl.

Překvapil vás verdikt rozhodčího?

Ano, samozřejmě. Nečekal jsem to. Podíval jsem se na něj a měl ruce nahoře, byl jsem překvapený.

Diskutovali jste se spoluhráči o posouzení vašeho pádu ještě s rozhodčími?

Myslím si, že diskuze jsou zbytečné. Na situaci se podíváme na videu a interně si to vyhodnotíme v kabině.

Pojďme k samostatnému nájezdu. Pecha z ligy už dobře znáte. Tušil jste, co přijde?

Nepřekvapil mě. Jak si najel do oblouku a pak se tlačil na střed, musel jsem zareagovat pár úkroky a navázat s ním tempo. Pak ale vystřelil a trefil to k tyčce. Udělal to dobře.

Chomutov a Sparta v aktuální sezoně sehrávají vyrovnané zápasy, končí těsnými výsledky. Počtvrté to bylo o jediný gól. Čím to?

Asi nám to vzájemně sedí. Myslím si, že je to pokaždé dobrý hokej, i u nás v Chomutově to naposledy bylo kvalitní utkání. Prostě si jako soupeři sedíme.

Převládá u vás spokojenost s bodem, nebo vás mrzí nedotažený obrat?Mrzí mě, že jsem dostal gól z nájezdu a že jsme nemohli o ten bod navíc ještě zabojovat. Ale máme za sebou náročný program, hráli jsme se Spartou a Libercem a vybojovali čtyři body. Samozřejmě jich mohlo být i více, i tak jsme s tím spokojeni.

Herně jste byli chvílemi výrazně lepší. Není bod málo?

Takový je hokej. Hráli jsme trpělivě, snažili jsme se vše ustát, ve třetí třetině se nám podařilo vyrovnat. Nakonec máme aspoň bod.

V utkání jste měl chvíle, kdy jste si dlouho nesáhl na puk. Bylo to pro vás hodně těžké?

Musel jsem se hodně soustředit, abych se udržel v zápase. Věděl jsem, že Sparta má kvalitní tým, a že každá střela, i když jich bylo málo, znamená nebezpečí. Hodně jsem se soustředil.