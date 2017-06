Rutta: Kuchaře si do Chicaga nevezu, ještě nejsem jako Zlatan

Je kontrakt s Chicagem korunováním snové sezony?

Snové... Doufám, že lepší sezony mám pořád před sebou. Ale určitě se povedla a mám radost, že si toho všimly i týmy v zámoří.

Kdy se vám nápadníci ozvali? Chtěly vás třeba i Carolina, Edmonton, Calgary či Arizona.

Něco se začalo rýsovat už během mistrovství světa. Ale chtěl jsem mít klid na turnaj, takže jsem všem říkal, že se rozhodnu až po sezoně. Po šampionátu jsem to konzultoval s hráči z různých organizací, s agentem nebo s tátou. A vybral to, co by pro mě mohlo být nejlepší.

Proč si myslíte, že to je Chicago?

Prostě se mi líbilo. Doporučil mi ho i agent, který mě v Americe zastupuje. Pro Chicago hrálo hodně to, že nemají tolik praváků. A navíc je to organizace, která chce každý rok Stanley Cup. To je super.

Ozvala se i ruská KHL?

Hned po klubové sezoně se něco objevilo, ale když se mi povedlo dostat na mistrovství, začínaly se ozývat i týmy z NHL. Agentovi jsem jasně řekl, že bych to chtěl zkusit. Že jestli něco bude ze zámoří, nebudu úplně koukat na peníze.

Co pro vás znamená přesun do NHL? Splnění dětského snu?

NHL je nejkvalitnější soutěž. Bude pro mě skvělé poměřit se s nejlepšími hokejisty světa. Mám z toho strašnou radost.

Počítáte i s variantou farmy?

Určitě ta možnost tam je, budu v zámoří prvním rokem, mám dvoucestnou smlouvu. Ale s takovým myšlením do Chicaga nejdu. Udělám všechno, abych se do týmu dostal. Věřím, že kvalitu mám na to, abych se o místo mohl porvat.

Hrálo roli, že v Chicagu potkáte krajany Kempného, Rozsívala a parťáka z Chomutova Kämpfa?

Nás českých kluků tam bude docela dost, ale abych řekl pravdu, tohle jsem moc neřešil. V Chomutově jsem se naučil anglicky, takže nepotřebuju někoho, kdo by mi pomáhal. Nebral jsem to v potaz.

Kämpf se upsal Chicagu dříve, řešil jste odchod i s ním?

On už během uplynulé sezony probíral, že o něj je zájem v Chicagu. Bavili jsme se o tom dost, když byl v reprezentaci, spali jsme spolu na hotelu. Teď jsme se smáli, že oba sice odcházíme z Chomutova, ale hned se zase potkáme.

Kempný a Rozsíval budou vaší konkurencí v obraně.

Konkurence bude stejná jak od kluka z Kanady, tak od Čecha. S Kempem jsem hrál na mistrovství ve Francii v jedné obraně, už jsme si i psali, že by bylo dobré oprášit spolupráci z Paříže. Ale já budu rád hrát s kýmkoli, nevybírám si.

Mluvil jste už s trenérem Joelem Quennevillem?

Bavil jsem se s víc lidmi z organizace. Sledovali mě, vědí, co ode mě čekat a co by po mně chtěli. Ale asi je brzy na určení nějakých rolí.

Budete muset změnit svůj styl vzhledem k užšímu hřišti?

Ani nevím. Je to pro mě v rovině te orie, protože jsem nikdy neodehrál zápas na tak úzkém kluzišti. Takže nevím, zda to bude pro mě výhoda nebo nevýhoda. Plánuju si udělat dobrou letní přípravu s naším kondičákem v Chomutově Petrem Švehlou, abych odletěl v co nejlepší formě a hrál co nejlepší hokej. Doufám, že to bude stačit.

Kdy za oceán vyrazíte?

Teď se podepsala smlouva, všechno řeším. Mají nějaké kempy, ještě nevím, na jaký mě budou chtít.

A těšíte se i na velkoměsto?

Chicago bude super. Jsem velký fanoušek amerického fotbalu a jsem nadšený, že budu mít možnost na zápasy zajít. Budu tam sám, táta chodí do práce. Zvládnu to.

Každý rok chcete být lepší než v tom minulém. A zatím vám to funguje. Kde až se zastavíte?

Jsem stále mladý a pořád cítím, že se můžu zlepšovat. Chci v tom pokračovat, a kdyby to šlo, třeba ikariéru dohrát v NHL.

Poprvé jste startoval na mistrovství světa. Co vám to dalo?

Výbornou zkušenost. Jen je strašná škoda, že se nám opravdu nepovedl konec turnaje a vypadli jsme ve čtvrtfinále. Přitom celou reprezentační sezonu i začátek šampionátu jsme měli docela dobré, pak už to nešlo. Taky mě mrzí, že atmosféra na mistrovství světa nebyla lepší. Naši fanoušci to do Paříže měli dál a moc jich tam nebylo.

A jaký máte pocit ze sebe?

Strašně jsem si reprezentační zápasy užil, je skvělé hrát proti Kanadě. Obrovský zážitek. Z mé strany to mohlo být lepší, ale i horší. Bylo mi ctí reprezentovat Česko.

Jak se vám opouští Chomutov?

Strávil jsem tady devět let, k srdci mi přirostl klub i město. V Chomutově mám spoustu známých, restaurace, kam rád chodím na obědy nebo večeře. Všude se znám s kuchaři. Budeme se muset rozloučit. Ale to už k tomu patří.

Tak si vemte kuchaře s sebou.

Do velikosti fotbalisty Zlatana Ibrahimoviče, abych si vozil kuchaře, jsem ještě nedorostl. (smích)