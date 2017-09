Rutta míří do Chicaga jako angličtinář. Učil se i od Skinnera

„Poslední tři roky jsme byli výborní kamarádi s Brettem Skinnerem, chodili jsme spolu na obědy, na večeře. Angličtinu jsem používal každý den a vybrousil ji,“ chlubil se Rutta ještě před svým přesunem za oceán.

Už ve škole ho angličtina bavila. „Pak jsem hodně sledoval filmy v originálu, to mi dalo hodně. A potom jsem se v Chomutově bavil se zahraničními kluky. Oni použili nějaké slovo, já se zeptal, co to znamená, a zařadil jsem si ho do svého repertoáru,“ vypráví Rutta.

„Hlavně Brett Skinner byl se mnou hodně trpělivý. Momentů, kdy se mi smál za moji angličtinu, moc nebylo. Později už jsme vedli normální konverzaci. A teď, když se domlouvalo moje angažmá v NHL, veškeré rozhovory s trenéry, skauty a manažery jsem vedl já. Byly to kolikrát až třicetiminutové hovory, ať už přes telefony, nebo u kafe. A lidé, s nimiž jsem se bavil, byli mile překvapeni.“

Nejen díky dobré angličtině bude mít Rutta snazší adaptaci v nabité NHL. V Chicagu se potkal s dalšími třemi Čechy: Michalem Rozsívalem, Michalem Kempným a především s Davidem Kämpfem, s nímž se zná ze společného působení v Chomutově.

„Je to krásný příběh, že jsme se dostali z Chomutova do NHL a ještě do stejného klubu oba naráz. Super bude i to, že budeme v kabině čtyři Češi. Ale mluvit v ní asi budeme anglicky. Já bych taky nebyl nadšený, kdyby si vedle mě povídali řečí, které nerozumím. Takže v kabině anglicky, ale na kafi česky a s žádnou bramborou v puse. Jsem hrdý Čech!“