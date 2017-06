Ruttu jsme sledovali řadu let, zní z Chicaga. Bude mu velet Robocop?

Rutta oslovil mnohé kluby až solidními výkony na květnovém světovém šampionátu, to v Chicagu si všímali kvality bývalého útočníka dlouho před tím, než do Paříže odletěl a oblékl dres reprezentačního mužstva.

„Měli jsme ho v hledáčku řadu let,“ tvrdí generální manažer Stan Bowman.

Jeho podřízení pozorně sledovali herní růst brzy sedmadvacetiletého hokejisty, který dospíval v plzeňské juniorce a v roce 2008 přešel do Chomutova. Právě tam se mu začalo dařit.

„Za tu dobu, co ho sledujeme, udělal velký pokrok,“ říká Bowman.

Dvoucestná smlouva Jednoletý kontrakt zaručuje Ruttovi plat ve výši 925 tisíc dolarů, jen pokud bude hrát v NHL. Na farmě by bral 70 tisíc dolarů ročně. Skutečná gáže se odvíjí od počtu dnů strávených v Chicagu, respektive AHL.

Rutta šel herně nahoru v posledních třech letech, podílel se na tom i zkušený kouč Břetislav Kopřiva. „Jeho důvěra pro mě byla hodně důležitá,“ přiznal Rutta během mistrovství světa.

A urostlého hráče si oblíbil také další trenérský matador Vladimír Růžička, pod jehož vedením se stal dlouho nevýrazný obránce lídrem defenzívy Pirátů.

Čím dál častěji nechával promluvit své útočné instinkty, pilované ještě v žákovských letech. Spolehlivě rozehrával akce, chodil na přesilovky, v minulé sezoně nastřádal 32 bodů, dalších 13 přidal v play-off.

„Díky němu bude naše obrana dynamičtější, navíc umí přispět kanadskými body,“ chválí ho Bowman.

Ten se s Ruttou dohodl na roční dvoucestné smlouvě. A věří, že udělal dobře. Sehnal dalšího schopného obránce s pravým držením hole, kterých je jako šafránu, navíc neutratil velké peníze.

Teď už bude jen na Ruttovi, aby ukázal, že si zaslouží co největší porci z přislíbených 925 tisíc dolarů. Pokud se prosadí do chicagského kádru, mohl by mít velmi zajímavého rádce. Bowman totiž uvažuje nad angažováním Ulfa Samuelssona. Dohoda je prý na spadnutí.

Legendární švédský hokejista, jemuž se přezdívalo pro jeho neústupnost Robocop, by měl řídit obrannou hru jednoho z nejsilnějších týmů NHL.