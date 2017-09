Odpalováním puků se do pohody nedostanu, říká tvořivý bek Štencel

Při spontánní oslavě se mezi fanoušky, kteří se na jaře po zisku titulu houfovali na ledě, prodíral s berlemi. „Není to ideální,“ pousmál se belhající Jan Štencel, jenž kvůli operovanému kolenu sledoval spanilou jízdu play-off jen jako divák. „Věřím, že hokejová kariéra bude dlouhá a tyhle věci ještě zažiju,“ dodával.

Nyní je 22letý obránce fit. Podkolenní vazy drží, šikovnost v rukou a chytré pasy mu zůstaly. A i díky drobnému zadákovi zažívá Kometa, která od 18.00 hostí Mladou Boleslav, solidní rozlet do mistrovské sezony.

„Koleno je dobré. Nechci - a ani se na to už nemůžu vymlouvat. Věřím, že už je to za mnou,“ oznamuje Štencel, jenž se do extraligy vrátil po sedmi měsících.

Dva zápasy v nové sezoně, dvě výhry, dvě asistence. Je to návrat, jaký jste si představoval?

Věděl jsem, že bude těžké vletět zpátky do toho kolotoče. Ale jsem rád, že mně kluci pomáhají, daří se nám, urvali jsme pět bodů a jsme nahoře. Hraje se přeci jenom trošku lépe, než kdybychom prohrávali. To bych se trápil víc.

Výpadek na vás není znát. Přitom i úvod letní přípravy jste odtrénoval individuálně, že?

Přípravu jsem zahájil s mančaftem, jen jsem měl individuální přístup, takže jsem měl jiná cvičení než tým. Tolik jsem neskákal a podobně. Jinak jsem trénoval normálně s týmem, příprava byla běžná.

Dá se dobrou fyzičkou dohnat herní manko?

Když má člověk silné nohy, může si víc dovolit. Zvládne krok navíc. Síla v nohou a celkově kondička je velmi potřebná. Ale i klid na holi je hodně důležitý a hlavně u mě. Když nemám klidné ruce, nehraje se mi dobře a není to jednoduché. Ty dvě věci spolu souvisí. Je potřeba mít silné nohy a šikovné ruce.

Jan Štencel z Komety se raduje z gólu do sítě Třince.

Řadíte se mezi ofenzivní beky. Pomáhá vám, že hrajete ve dvojici s Michalem Gulašim, jenž je naopak daleko defenzivnější typ?

Trenéři to tak postavili. Guli je pes obranář, který nepustí kost. Pro mě je to určitě pozitivní. Když propadnu nebo udělám nějakou chybu, vím, že on tam přiletí, někoho zmydlí, zmastí a uhraje to víceméně i za mě. Hodně mi tím pomáhá a dodává mi sebedůvěru. Jsem moc rád, že s ním hraju.

Vaši pohodu ilustruje i váš první bod v sezoně. Proti Třinci jste se objevil až za soupeřovou bránou. Tam se obyčejně bek mockrát za zápas nedostane.

Vychází to z našeho herního stylu. Máme šikovné útočníky a obránce, kteří se mezi sebou proplétají a umí se navzájem zastoupit. Vyplynulo to ze situace, neviděl bych to jako něco zcela mimořádného. Když vidím prostor, láká mě to dopředu a využívám toho. Jsem rád, že to takhle dopadlo, a věřím, že to bude padat i dál.

Neříkal jste si, že po zranění budete hrát spíš víc zezadu a na jistotu?

(pousměje se) Jasně že jsem chtěl. Zrovna to ale tak vyšlo. Nechci jen odpalovat puky, takhle se do pohody nedostanu. Jsou chvíle, které bych mohl řešit rychleji, což je mi vytýkáno, ale snažím se to rozlišovat a věřím, že každým zápasem to bude lepší a lepší.

V brněnské obraně nastupují i Ondřej Němec a Jakub Krejčík, kteří se řadí mezi nejlepší české ofenzivních beky současnosti. Berete je jako konkurenci, nebo je to pro vás plus?

Na prostor si nemůžu stěžovat, mám tady super ice time. Od kluků můžu čerpat zkušenosti. Rád se na ně dívám, člověk se od nich dokáže naučit různé věci. Když je na střídačce prostor a jsem vydýchaný, rád se podívám. Je super sledovat trošku jiný herní styl. Pro mě je to určitě výhoda.

Loni jste nastupoval v obranném páru právě s Němcem. Jaký je?

Loni jsem nevěděl, co mě v Brně čeká, a když jsem Ondru dostal do dvojice, byla to dobrá škola. I teď s ním mám sem tam střídání, takže jsem spokojený. On je super pohodový kluk. A jako zkušenější v páru mi dokáže říct: „Běž, nechoď, zůstaň.“ Jsou to užitečné pokyny.

Celkově se tým od minulé sezony příliš nezměnil. Cítíte, že je to přednost Komety?

Určitě je to výhoda. Máme navyklé věci, které plníme, a zdá se mi, že nám to klape. Není potřeba nic extra vymýšlet a měnit. Měli bychom se toho držet, když nám to zatím funguje.

V úterý vyzvete Mladou Boleslav, jaký duel očekáváte?

Co si vzpomínám, Boleslav tady vždycky útočila, útočníci hodně lítali, chodili za obranu. Mají svůj osobitý styl, o kterém víme. Když dáme tentokrát doma rychlý gól my, nebudeme prohrávat a Boleslav to bude muset otevřít, měli bychom to zvládnout. Máme neskutečně silný tým.