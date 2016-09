Dvakrát jsem vystřelil, dvakrát to tam spadlo, říká třebíčský Zdráhal

„Jestli to byla norma, kterou bych chtěl udržet? To určitě ne,“ usmíval se pětadvacetiletý bek Horácké Slavie. „Více méně jsem dvakrát vystřelil a dvakrát to tam spadlo,“ přiznal. „Ne, že bych nechtěl dát gól. Ale bylo v tom i nějaké štěstí. Odražený puk, prázdná brána...“

Svůj druhý zásah přidal Zdráhal v době, kdy časomíra na kostce nad ledem ukazovala, že do konce utkání zbývá 83 setin vteřiny.

„Do konce zbývala asi vteřina, tak jsem prostě vystřelil,“ líčí Zdráhal. „Tři nebo čtyři kluci přede mnou nedali. Já jsem nad tím moc nepřemýšlel. Prostě jsem vypálil a doufal, že to tam prolétne kolem hráčů, kteří tam byli.“

Povedlo se. A bílé hvězdy po utkání mohly slavit první tříbodový zisk. K němu jim pomohlo i šestnáct stovek diváků. „Atmosféra byla výborná, bylo jedině dobře, že přišlo hodně lidí,“ pochvaluje si Zdráhal. „Utkání se ke konci dost vyostřilo, do toho přišly nějaké sporné zákroky. Fanoušci se ozývali, byli slyšet. A myslím, že nám dost pomohli.“

Následující ligové utkání čeká Horáckou Slavii už v pátek, kdy se představí v Prostějově. A také v dalších dnech budou hráči hodně vytížení. Na začátku soutěže je během jedenácti dnů čeká pět utkání.

„Náročné to určitě bude. Ale myslím, že nic, co bychom nezvládli,“ hlásí Zdráhal. „První krok jsme udělali dobrý, tak teď v tom jenom pokračovat.“

Třebíčští hráči doufají, že letos napraví nevydařený předchozí ročník, v němž museli hrát skupinu o záchranu.

„Kdybychom v tabulce drželi nějaké bezpečné místo pro postup do play-off, bylo by to dobré,“ přeje si Zdráhal. „Hlavně, abychom to nemuseli dohánět a strachovat se na konci. Aby to nedopadlo jako minulou sezonu, kdy to nevyšlo o jediný bod,“ připomíná. „To byla fakt smůla.“