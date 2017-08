Jandač po testu mladých hokejistů: Ještě musí sníst hodně špenátu

Jaké je vaše hodnocení utkání?

Podobalo se tomu včerejšímu. Podali jsme zase bojovný výkon, byli jsme malinko lepší do obrany, ale v té koncovce je to pořád podobné. Musíme si vytvořit plno šancí, abychom dali gól. Neproměnili jsme jedinou přesilovku ve dvou utkáních, takže na koncovce musíme hodně pracovat. Co se týče nasazení, bojovnosti, tak to tam kluci v zápase dají, ale hokejové řešení kolem brány musí být lepší.

Když Musil vyrovnal na 1:1, zdálo se, že se týmu hodně ulevilo, že?

Je to možné, že to z nich spadlo. Viděli jste, kolik šancí tam předtím bylo, kolik přečíslení jsme měli, ale vždycky jsme puk dali do gólmana nebo to bylo zblokované. Bylo tedy důležité, že jsme to prostřelili. Šancí bylo dost, aby to tam začalo padat. A bylo důležité - vzhledem k vývoji utkání - že ty góly padly i relativně brzy. Ale bylo by nespravedlivé, kdybychom po těch výkonech měli dvě prohry. Taky veškerá čísla, která ze zápasu jsou, hovoří pro nás. Vyhrávali jsme souboje, byli jsme lepší bruslařsky, ve druhé třetině jsme měli až drtivou převahu, ale nedokázali to gólově zúročit.

Co říkáte na výkon brankáře Svobody?

Zachytal výborně. Včera i dneska měli gólmani (Bartošák a Svoboda) premiéru a chytali spolehlivě.

Našel jste v zápasech někoho, kdo si zaslouží i další reprezentační šanci?

Všichni kluci mají spoustu práce před sebou, ale určitě tam nějaká perspektiva a budoucnost je. Ale je ještě hodně špenátu, co musí sníst. Nechci extra hodnotit jednotlivé hráče, ale v obraně už dostával prostor na Euro Hockey Tour Klok, Dvořák, Sklenička. Šulák hrál na mistrovství světa. Teď přibyl Pyrochta, Kalina, Němeček, což jsou kluci, kteří taky nějaký prostor dostanou. V útoku už to objížděl Lenc a Musil. Kaše zahrál výborně hokejově, viděli jste, že je to šikovný hráč.

Vzít mladé na tento dvojzápas se Slovenskem se tedy vyplatilo?

Nám ale nic jiného nezbývá. Program národního týmu je náročný a nahuštěný, takže musíme mít těch hráčů víc. Starší kluky nechceme tahat na každou akci, protože hodně hrají v klubech a musí si taky odpočinout. Je tady Liga mistrů a v neposlední řadě jsou tady olympijské hry a mistrovství světa. Zápasů je strašně moc a my to musíme rozložit do více hráčů. Musíme objevovat další a další. Loni jsme jich objevili dost, jenže kolik jich pak zmizelo za moře. Takže nám nic jiného nezbývá.

Je tedy výhodou, že se mladí dotkli národního týmu, což jim dál v růstu pomůže?

Říkám, že mládí není zásluha. I ti kluci si to musí zasloužit. Nesmí hrát jen proto, že jsou ročník 95, 97, ale musí taky něco už na té úrovni umět. Je ale pravda, že my je trošku oboucháme v nároďáku a oni se za rok sbalí a jedou pryč. To není výtka, chápu, že jdou za nejlepší nabídkou, hokejem. Ale pro nás je to bohužel tak, že napustíme hráče do systému, a za rok musíme objevovat další a další.