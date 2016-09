Jandač po generálce: Gólmany budeme tajit. A štvou mě debilní fauly

Zdálo se, že zápas hrajete ve vlnách. Výborný začátek, pak přišel útlum.

Ano, měli jsme docela dobrý vstup . V prvních deseti minutách jsme měli několik přečíslení a zakončili jsme to gólem. Pak od toho vyloučení nastal trošku zlom, že se to otočilo a dostávali jsme se v určitých momentech pod tlak. Druhá třetina byla z našeho pohledu nejhorší, měli jsme tam spoustu ztrát puků, střídačku daleko a otáčela se na nás hra. Měli jsme dlouhá střídání, nestačili vystřídat a dělali stupidní fauly.

Ale pomohli brankáři, že?

Jen díky nim jsme byli ve hře. Třetí třetinu už jsme ale zase sehráli docela dobře. I když jsme si to trošku zkomplikovali šesti hráči na ledě a ještě jsme dali v závěru soupeři šanci 6 na 4. Ale obětavým výkonem jsme to dotáhli k vítězství.

Tým Severní Ameriky právě v přípravě zatím těžil z výborných nástupů. Vy ho eliminovali. Čím to?

Docela jsme se na to připravovali. Oni proti Výběru Evropy v podstatě rozhodli na začátku, měli rychlé nástupy. Tím, jak jsme se na to připravovali, tak kluci byli obezřetní. Naopak jsme je aktivitou donutili k chybám. Bohužel jsme nedali víc gólů.

Pak ale přišla zmíněná vyloučení. To je asi zatím největší problém vašeho týmu. Souhlasíte?

Ta vyloučení byla stupidní, zbytečná. Hlavně byla třeba na útočné polovině nebo v útočném pásmu. Vynucený faul byl snad jeden. To nesmíme dělat, to je základ pro turnaj. Kluci ale hráli v oslabení dobře a hodně obětavě. Jenže některé fauly fakt byly z kategorie debilních.

Co další negativa?

Laciné ztráty kotoučů ve středním pásmu. Spolu s fauly jsou to dva momenty, se kterými jsme zápase nebyly hodně spokojení.

Jaká jsou naopak pozitiva?

Nasazení a bojovnost, výkony brankářů. A myslím si, že ve hře 5 na 5 můžeme - a to nechci stavět nějaké vzdušné zámky - máme šanci. Jen nesmíme být vylučovaní a nesmíme ztrácet puky.

Jak moc vám zamotali hlavu gólmani?

Jsou to příjemné starosti. Chytali výborně. Rozlouskneme to až těsně před zápasem. Proč bychom dávali dopředu najevo soupeři, jaká bude sestava, oni taky šachují, jak se dá. Kluci to budou vědět, ale my to budeme do poslední chvíle držet. Nebudeme dopředu troubit, kdo s kým bude hrát, kdo bude chodit na přesilovky a oslabení. To od nás nečekejte.

Přesto - plánujete pozměnit útoky, když se uzdraví útočník Sobotka?

Věříme, že Sob do toho zápasu proti Kanadě bude. Zařadíme ho do centra čtvrté formace a tím pádem jeden útočník hrát nebude. A obranu necháme tak, jak je.