Jandač po prohře chválil Bartošáka a stěžoval si na bídnou koncovku

Jaké tedy je vaše hodnocení zápasu?

Z naší strany to bylo dobré s pohybem, bylo tam hodně energie a bojovnosti. Chyběly nám ale góly, chyběla šikovnost v zakončení. Chtělo to lépe clonit a hlavně v přesilovkách trefit branku.

Hned 13 hráčů zažilo premiéru v reprezentaci. Mohli být nervózní?

Možná tam trošku nervozita byla. Snažili jsme se ty kluky zklidnit, ale vždycky tam nějaká ta nervozita zůstane.

Který hráč vás příjemně překvapil?

Velmi spolehlivě zachytal brankář Bartošák. Měl tam těžké momenty, kdy jsme do nich bušili a oni občas odlítli do brejku. On ale byl spolehlivý. A líbila se mi i první lajna. Byla hokejovější a byla schopna si trošku vyměnit puk. Ostatní řady byly spíš bojovnější.

Právě David Kaše z prvního útoku měl hodně šanci.

To je šikovný kluk. Je drobnější postavy, hlavně technický hráč. Ano, v první polovině zápasu měl několik šancí, v té druhé už se do toho tolik nedostal. Je škoda, že nedal gól.

Čím to, že jste znovu trápili v koncovce?

Jedna věc je herní projev a druhá realizace. Slováci využili jedné naší chyby ve středním pásmu, kdy tam obránce upadl a oni nájezd proměnili. Pak byli hodně pod tlakem, vyhazovali puky a bránili. Až ten těsný výsledek ubránili. Bylo to i našim přičiněním, že i v těch nejvyloženějších situacích nejsme schopni dát gól. Často tam byla i špatná orientace, kdy jsme třeba netrefili puk.

Nastanou pro čtvrteční odvetu nějaké změny?

Vystřídáme brankáře (místo Bartošáka nastoupí Svoboda). A v týmu už nebude David Musil, který se kvůli Lize mistrů připojuje k týmu Třince. V útoku asi žádné změny neuděláme, možná něco protočíme v průběhu zápasu. Ale první lajnu necháme, ta vypadala dobře.