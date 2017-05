Jandač: První třetina byla podle představ. Pak to žádná hitparáda nebyla

Byl to ale pro vás výrazně klidnější zápas než proti Norsku, že?

Ano. Dali jsme první branky a mohli jsme se uklidnit. Využili jsme hned první dvě přesilovky, takže první třetina byla podle našich představ. Byli jsme živí, měli tlak do branky a hráli to, co jsme si řekli. Ve druhé a třetí jsme trošku polevili, možná pod dojmem vedení. Pořád jsme to ale kontrolovali. Žádná hitparáda to zbylé dvě třetiny nebyla a pro oko diváka to možná taky nebyl nejlepší hokej.

Co se vám tedy především nelíbilo?

Měli jsme pak zbytečné ztráty na puku. Mohli jsem hrát daleko více na puku nebo více s pukem. Dávali jsme soupeři možnost přečíslení a neměli jsme moc pokrytou druhou vlnu. Ale hra dozadu se relativně zlepšila. Dostali jsme jeden gól z posledních osmi třetin.

Jak potěšilo, že se trefili hráči ze třetí a čtvrté formace?

Hokej je kolektivní sport, nerozhodují to jenom individuality, velká jména. Jsme rádi, že je to rozložené do celého týmu a hráči se prosadili v situacích, po kterých jsme volali.

Věděl jste hned, že gól Horáka má platit? Rozhodčí ho uznali až zpětně.

Já jsem to nevěděl. Jen jsem si říkal, že není možné z toho nedat gól. Pak začal Vinny (Prospal) řvát na rozhodčí. Poté jsme dali druhý gól a věděli, že jeden platit bude.

Jak zatím hodnotíte turnaj celkově?

Máme pět odehraných zápasů, z toho čtyři vítězství, i když dvě za dva body. Myslím si, že je pořád potřeba se koncentrovat na nejbližší utkání. Nechceme moc kalkulovat co a jak. Čeká nás nedělní utkání, v sobotu potřebujeme dobře potrénovat, vyjezdit dnešní a připravit se. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Francie tady hraje hodně houževnatě, podobně jako hráli Norové. Máme tam dobré věci i horší. Víme o nich a pracujeme na nich.

Přemýšlíte, do jaké lajny zařadíte útočníka Vladimíra Sobotku?

Máme více variant, kam jej zařadit a přemýšlíme nad nimi. Výhodou je, že je univerzální a je možné ho použít na kterékoliv pozici. Kroutíme s tou sestavou více, než by bylo zdrávo. Hledáme nějaké optimální složení, ale důležité je, že vyhráváme. Pozitivum je, že jsme schopni sestavu promíchat. A může to i pomoct jako proti Finsku.