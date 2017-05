Jandač: Chceme oživit Pastrňáka, proto jsme zamíchali se sestavou

Zároveň v utkání přišly první výrazné změny v sestavě, když Jakuba Voráčka přesunul do útoku k Davidu Pastrňákovi a Tomáši Plekancovi.

Co bylo proti Bělorusku klíčové?

Trpělivost. Věděli jsme o zkušenosti ze Světového poháru, kde jsme rovněž na úvod prohráli s Kanadou. Tehdy nás spláchla, tady to v pátek nebylo herně tak, že by byla jednoznačně lepší. Ale věděli jsme, co to zanechá na týmu. Nechtěli jsme proto kluky stresovat. Něco jsme si k zápasu řekli, protože jsme udělali blbé chyby v ofenzivní činnosti. Ty jsme chtěli odstranit a chtěli jsme hrát trpělivě. Podařilo se nám dát první gól, což byl důležitý moment. A pak když jsme odskočili z 2:1 na 3:1, byla to klíčová situace.

Také jste zamíchali s útoky, což hru oživilo.

Ale oživilo se to tím, že zápas byl rozhodnutý. Plán zamíchat jsme měli. Už na konci druhé třetiny jsem to zkoušel, protože chceme trošku oživit Pastu (Pastrňáka). Druhá formace není úderná, jak by měla být. Jsou tam dva ofenzivní hráči a Pleky zodpovědný v defenzivě, jenže zatím jim to tam moc nepadalo a ani si nevytvářeli šance. Proto jsme s tím zamíchali.

VIDEO: Hlavně nezpychnout, uvědomují si hokejisté po porážce Bělorusů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Byl jste pak s jejich hrou spokojenější?

Určitě jsou to kluci, kteří si mohou vyhovět, ale teď bych k tomu nechtěl moc říkat. Můžeme mít více variant a nemusíme držet jednu sestavu. I proto, kdyby nedej bože přišlo nějaké zranění. Je potřeba, aby kluci nebyli fixovaní na jednoho dva spoluhráče v pětce. Samozřejmě zachováme nějaké vazby, ale když to nebude ono, tak s tím zamícháme. Ale už to bylo 4:1, což je jiné, než když bojujete o výsledek za stavu 2:2.

Pozitivem je, že obránci dali tři ze šesti gólů, že?

Ano. Máme v týmu beky, kteří mají ofenzivní schopnosti. A teď bylo důležité, že k výhře přispěli. Potřebujeme ale, aby i dobře bránili, protože v defenzivní hře máme pořád rezervy a musíme na tom zapracovat. V zápase byla pasáž, kdy jsme vedli, a přesto se hrálo nahoru dolů. Toho se příště musíme vyvarovat.

Před zápasem jste na soupisku dopsali útočníka Tomáše Hyku. Proč?

Protože David Krejčí neprošel prohlídkou a už není na co čekat. V sobotu tam měl jedno dvě střídání. Určitě během turnaje může zasáhnout, je to dobrý bruslař. Pak máme ještě dvě volná místa na soupisku, budeme reagovat podle situace.

Co říkáte na české fanoušky v hale?

Máme tu víceméně domácí prostředí. Mám pocit, že Češi trošičku zachraňují návštěvnost ve Francii. Jsme za to samozřejmě rádi a jsme rádi, že jsem oproti pátku vyhráli. Že napadaly i nějaké góly. Lidé se mohli bavit. Přál bych jim ještě lepší počasí, aby v Paříži měli možnost někam se podívat.