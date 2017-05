Jandač: V útočném pásmu jsme byli mizerní. Kdo bude chytat? Teď neřeknu

Začněme zápasem. Jaký je váš komentář k němu?

Měli jsme náš klasický ospalý start a určili tím zase ráz utkání. Celá první třetina nebyla z naší strany dobrá. Švýcaři dali do branky mladého nezkušeného gólmana, hodně mu pomáhali svým blokem a my jsme nebyli schopni dostat puk na bránu. Tuším, že v osmé minutě jsme měli jednu střelu. Ve druhé třetině, po kontaktním gólu, byla naše hra nejlepší a v jejím závěru jsme byli v tlaku. Ve třetí už jsme takový tlak neměli a v momentě, kdy jsme se chystali k závěrečnému náporu, nám dali Švýcaři třetí gól. A utkání bylo rozhodnuté.

Je ospalý začátek varováním před čtvrtfinále?

Možná už to ani hráčům připomínat nebudeme. My jsme na to zrovna dnes měli speciálně poradu, nechali jsme sestříhat všechny začátky utkání. Alarm tam musí být. Už nám přijde zbytečné to říkat. Hráči už si to musí uvědomit.

Srazí výsledek sebevědomí, nebo je naopak fackou, která probere?

Jak se to vezme. Muže to být facka. Výkon nebyl optimální a my to dobře víme. Jestli chceme být úspěšní ve čtvrtfinále, musíme odevzdat úplně jiný výkon než dnes. Jestli to pomůže, nebo naopak srazí, to se uvidí až ve čtvrtek.

Ukázal vám zápas něco o brankářské otázce pro čtvrtfinále?

Sedneme si na to. Ale bezprostředně po zápase nechci nic říkat.

Hodně na turnaji mluvíte o předbrankovém prostoru, o šrumci v něm. Byl tam dnes?

Nebyl! Bylo to podobné jako proti Norům, kde nám taky chyběl. Jak jsme nastoupili na Slovinsko, Francii, tak jsme tam hráče měli. Oni nám hodně střel zblokovali, nikam nás moc nepustili. Neměli jsme dnes dobrý den.

Čím to?

Dnes jsme měli problém s tím, že plno střel nám zblokovali díky nešikovnému řešení situace. Trefili jsme prvního hráče před sebou, nenaznačili jsme, neobešli jsme ho. Odskakovali nám puky a síla na kotouči v útočném pásmu byla mizerná. V tom nás Švýcaři předčili. To mě nejvíce zklamalo. Spíše jsme o puk jen bojovali a pořád jsme si ho někam odhazovali. Nebyli jsme ho schopní udržet na holích.

A co Šulák, který odehrál první zápas na šampionátu?

Myslím, že utkání zvládl velmi dobře až nad očekávání. Na to, že hrál poprvé, hrál dobře. Byl u inkasovaného druhého gólu, ale tam to spíš špatně řešil Zohorna.