Jandač: Kempný udělal chybu. Mrázek nám dával šanci na vítězství

Takže jaké to bylo z vašeho pohledu utkání?

Byli jsme si vědomi jeho důležitosti, což nám v první třetině i malinko svázalo nohy a ruce. Nebyli jsme herně úplně v pořádku. Začali jsme hrát, teprve když jsme obdrželi první gól. To nás trošičku zvedlo, nakoplo. Začali jsme mít aspoň útočné pásmo. V poslední třetině jsme špatně nastoupili, došlo k vyhození kotouče, ale oslabení 3:5 jsme ubránili. Mrázek tam předvedl fantastické zákroky, podržel nás. Jakmile to bylo 2:2, tak už to směřovalo do prodloužení. I soupeř si hlídal bod.

A vy chtěli v prodloužení rozhodnout.

Věděli jsme, že musíme vyhrát. Do prodloužení jsme šli s tím, že chceme druhý bod. Udělali jsme ale chybu, a to rozhodlo o naší prohře.

Způsobil ji obránce Kempný. Bylo to jeho nezkušeností s prodloužením 3 na 3?

Rozhodl se v daný moment špatně. Ta střela byla ze strany a ještě na vyrážečku. Navíc měl za sebou dlouhé střídání, spíš měl puk podržet, než to odevzdávat lacinou střelou. To samozřejmě chyba byla.

Už po zápase s Kanadou byl skleslý. Co o něm říct teď?

Myslím, že potřebuje trošičku času, aby se adaptoval na zámořskou hru. On ale půjde s výkonem nahoru. Kanada ho hodně srazila dolů, ale dnešní zápas už byl lepší, bohužel tuhle chybu udělal. Byl do prodloužení nasazený, protože patří k lepším bruslařům.

Vraťme se k zápasu. Byly v něm dlouhé úseky, kdy jste vůbec nevystřelili na branku. Čím to?

Nešli jsme úplně do brány, neměli jsme patřičnou agresivitu a také jsme byli rozbití vyloučeními.

A zpočátku se trápili i při vlastní přesilovce.

Hledali jsme jiné složení, protože se nám přesilovky nedařily. Zkusili jsme to nějak přeházet. Hra ale nebyla optimální, nejdou nám střely na branku. To je stejný problém, jaký jsme měli už na mistrovství světa. Hledali jsme levého hráče na modré, dnes jsme to hráli s útočníkem, který by to prostřelil až do brány. Ale to je největší problém naší přesilovky.

Smutným hrdinou byl i gólman Mrázek. Předvedl skvělý výkon, jenže po jeho chybě padl druhý gól. Co říct k němu?

Podržel nás, dal nám šanci na výhru. Chytil trestné střílení, později měl fantastický zákrok v oslabení 3 na 5. Pak prostě přišla střela, která propadla do brány... Ale nelze ho vinit. Podržel nás v jiných situacích, stejně jako v prvním utkání Michal Neuvirth. My věděli, že máme kvalitní brankáře, a že nám dají šanci, abychom mohli v zápasech bodovat. Ovšem měli jsme dát gól navíc či to uhrát na penalty. Sice jsme dál ve hře, ale už je to jen v rovině teorie.

Odrazil se na výkonu proti Evropě i duel s Kanadou?

Nevím. Mohli jsme Kanadu třeba víc potrápit, být důstojnější. Kanadu jsme ale dali po deseti minutách do hry a pak jen lezli do kopce a neviděli na vrchol. Ale už před turnajem jsme věděli, že zápas proti Evropě bude klíčový. Soustředili jsme se na něj, že nám dá šanci být v turnaji o postup. Bohužel to nedopadlo.

Nesrazila tedy Kanada hráče moc?

Můžeme spekulovat, jestli srazila nebo nesrazila. Možná Evropa měla malinko výhodu, že měla za sebou lepší psychiku po tom vítězství. To těžko změníme, nemá cenu se v tom rýpat. Los byl daný, narazili jsme na tank a klíčové utkání nám dnes mohlo dát šanci na postup. Pochopitelně by tam byl další nemalý krůček, který znamenal porazit Ameriku. Ale byli bychom v turnaji do poslední chvíle. Teď jsme sice ještě ve hře, ale je to jen teorie.

Takže motivace ve čtvrtek proti Americe chybět nebude.

Na turnaji takové velikosti proti takovým hráčům v žádném případě nic nebalíme. Všichni kluci jsou profíci a budeme hrát na tisíc procent.