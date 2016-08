Už vím, kdo bude v Kanadě jedničkou v bráně, tvrdí český trenér Jandač

Jasno má i v tom, kdo na turnaji v Torontu ponese kapitánské „céčko“ - očekávaně to bude Tomáš Plekanec. „Má příkladný vztah k reprezentaci,“ vysvětluje Jandač.

Jedna důležitá věc ale zůstává utajena: Stihne se uzdravit útočník David Krejčí?

Trenére, stihne to?

S Davidem počítáme. Když se nedejbože stane, že nebude k dispozici, tak máme nějaké alternativy. A samozřejmě máme připravené náhrady i na jiné posty. (Generální manažer Martin Ručinský dodává: David je po operaci kyčle. Je na ledě, od pondělí trénuje v plné zátěži a je pod dohledem lékařů Bostonu, od kterých musí dostat souhlas. Moudřejší budeme ve čtvrtek či v pátek.)

Kapitánem bude Tomáš Plekanec. Proč jste zvolili právě jeho?

Oslovil jsem všechny kluky z realizačního týmu, koho by vybrali, a jejich volba byla jednohlasná - všichni zvolili Tomáše. Pokud budu mluvit za sebe, tak já ho zvolil pro to, jaký má příkladný vztah k reprezentaci. Vždycky když byl osloven, požádán a mohl, tak přijel. A pro mě je to příklad, jak by hráči měli přistupovat k národnímu týmu, protože ne vždy tomu tak je. Zažil jsem ho i na mistrovství, kde to fungovalo výborně, takže jsem neměl jediný důvod něco měnit.

Novináři i veřejnost ho znají jako tichého hráče, bez velkých slov a gest. Jaký je v šatně?

Stejný. Není hlučný, že by řval. Je ale adresný a věcný. Když jsou kluci před zápasem sami zavření v šatně, umí věci správně pojmenovat. Má zkušenosti a ví, co kapitánství obnáší. Nejvhodnější kandidát.

Reprezentace prošla obměnou. Už nespoléhá na Jaromíra Jágra, je to start nové éry?

Ta obměna přicházela postupně. Není to jen o Světovém poháru, už na mistrovství světa bylo 15 nováčků. Dostávají prostor noví a noví kluci a všichni víme, že generaci hráčů, která sbírala medaile a pomáhala českému týmu být na vrcholu, je už přes 40 let. Někteří dál hrají, někteří skončili, ale pro mezinárodní hokej je potřeba to okysličit. My nemůžeme chtít od čtyřicátníků, aby v reprezentaci rozhodovali zápasy.

Realizační tým pro Světový pohár (zleva): Jiří Fischer (scout), Martin Ručinský (manažer), Petr Jaroš (trenér brankářů), Jiří Kalous (asistent trenéra), Josef Jandač (hlavní trenér), Jaroslav Špaček (asistent trenéra) a Václav Prospal (asistent trenéra).

Máte jasno, kdo bude jedničkou? Zda v přípravě dostanou prostor všichni tři gólmani?

Jasno mám. Ale nejdřív bych to chtěl říct těm klukům. Není ale prostor dát všem třem brankářům čas v zápase. Takže v přípravě to bude o dvou brankářích.

Ze zámoří přišla další prognóza, která vám předpovídá na turnaji krach. Server NHL.com hodnotil osm oblastí a v šesti jsou Češi poslední, včetně kouče.

Jsou to jen prognózy, které k takovým turnajům patří, ale nás to nechává klidným. Hokej se hraje na ledě, soupiska na papíře nikdy nic nedokázala. Šance jsou otevřené, je to začátek sezony. My jsme vybrali to nejlepší, co jsme mohli. A třeba kluci budou mít víc motivace ty jejich prognózy narušit.

Sám teď hodně sledujete hráče při trénincích, že?

Snažím se je vidět a mluvit s nimi. A důvod, proč jsem na stadionech, je i ten, abych do tréninku přišel trošku připravený. I trenéři musí nahodit motory. A tím, že nepracuji v klubu, tak se snažím na těch trénincích nasát, že jsem u ledu.