Jandač: Na OH by se Jágr připravil i v Kladně. Ale teď to není realita

„Tu informaci vnímám, ale nevím, proč bych se měl zaobírat něčím, co teď ještě není reálné,“ říká Jandač pro iDNES.cz.

Nic to prohlášení s vámi neudělalo?

Momentálně nic. Mohu to vést v patrnosti, ale Jarda má prioritu v podobě NHL. A doba, kdy by pro něj NHL byla uzavřená, ještě nenastala. Tu nabídku z Ameriky může pořád dostat.

Věříte tomu, že se nakonec smlouvu z NHL dočká?

Nevím, protože nemám přehled, jak mají jednotlivé týmy složené soupisky, jak to vypadá s platovými stropy a kam by se v týmu Jarda posouval.

Chápu, že nechcete spekulovat. Bavme se tedy v teoretické rovině a vycházejme s Jágrových slov, které vyřkl v České televizi. Umíte si představit, že by se na únorovou olympiádu připravil v 1. lize v Kladně? Sám jste před 12 lety trénoval v Českých Budějovicích Václava Prospala a Radka Dvořáka, kteří pak jeli na zlaté MS.

U hráčů, jako jsou Venca Prospal a Radek Dvořák, kteří během výluky nastupovali v 1. lize, to žádný limit nebyl. Pak se objevili na mistrovství, kde výrazně pomohli. Jarda Jágr je hokejová legenda, pojem. Hokej umí. On už se ho neučí, protože ho umí dlouhé roky. Takže v tom by problém nebyl. Ale vážně nechci spekulovat. Beru v potaz informaci, že existuje určitá varianta za určitých podmínek, že by na olympiádu mohl jet. A já se tou variantou budu zabývat, až pokud definitivně nebude hrát v NHL.

Nicméně nová je informace, že Jágr nebere za definitivní svůj konec v reprezentaci, jak oznámil v roce 2015.

To je pravda. Vybavuji si náš rozhovor s Jardou Jágrem, když skončil u reprezentace Lojza Hadamczik, a já byl jedním z kandidátů na trenéra. Mluvili jsme a on tehdy naznačil, že když na olympiádě nebudou hráči z NHL, tak si myslí, že by to ještě zvládnul. A hlavně že ty přenosy z Koreje půjdou nad ránem a nikdo na to nebude koukat. Takže to pořád vedu v patrnosti, ale teď je to strašně předčasné. Ano, je tu zpráva, že když nebude v NHL, bude mít formu a trenéři budou mít zájem, může jet. Ale taky je tu spoustu kdyby...

Je jasné, že Jágr svým prohlášením vyvolal ohlas i debaty. Třeba takové, že by se český hokej měl vydat už jinou cestou. Že by na olympiádu měli mladší než on.

Razím zásadu, že na každý turnaj by měli jet ti nejlepší. Ti, kteří mají nejlepší předpoklady turnaj zvládnout, vyhrát ho. A my výsledek potřebujeme. Potřebuje ho celý český hokej, já ho potřebuji. Takže nemůžu vzít někoho jenom proto, že je legenda a má zásluhy. Zároveň voláme po tom omladit tým, jenže mladí taky na to musí mít a musí u nich být nějaké parametry. A další věc, po které voláme, je leadership (tahounství). A ten mi tam teď absolutně chybí.

Což si u čísla 68 umím představit.

V kabině ano. Kdo má v hokeji víc zkušeností než on? Zažil spoustu věcí v NHL, nároďáku, zažil spoustu olympiád, úspěšných i neúspěšných. Ať z důvodu věku či toho, co má za sebou, je u něj leadership přirozený.