Kde budu hrát? Nedělám si starosti, říká Jágr o své budoucnosti

Konec na Floridě jej zaskočil. Věřil, že za téměř dvě a půl sezony služeb by si novou smlouvu zasloužil. Teď už však také říká: „Věřím, že věci se člověku dějí z nějakého dobrého důvodu. Že je to vždycky ta nejlepší věc, která se ti může stát.“

NHL by se vám asi stále těžko opouštěla, že?

Jasně, ale záleží taky na tom, jakou příležitost bych dostal, jak moc bych byl žádaný, jaká by byla moje role v týmu. Věřím, že nějaká dobrá nabídka přijde – ať už z NHL, KHL, české extraligy, nebo z Kladna. Dělat si starosti, kde budu hrát, je zbytečné. Důležité je být připravený, a ne pak překvapený, až příležitost přijde.

Můžete prozradit, s kolika kluby NHL nyní váš agent Petr Svoboda jedná?

Momentálně to stále nevím. Několik mužstev je rozjednaných, bude záležet na tom, co se ukáže jako nejlepší varianta. Jedna věc je se bavit a druhá pak už konkrétně jednat. Nechci se k tomu moc vyjadřovat, nechal bych to být. Až se něco stane, dozvíte se to.

Do rekordu Gordieho Howea v počtu utkání v NHL (1767) vám chybí jen 57 zápasů. Je to pro vás extra motivace?

Strašně těžko se na to odpovídá. Na jednu stranu by bylo hezké rekord překonat, ale hrát hokej jenom kvůli tomu nejde. Musíš k němu mít lásku. Co si budeme namlouvat, hokej v NHL je na úplně jiné úrovni než jakákoliv jiná liga na světě. Svou tradicí, zázemím, atmosférou, diváky, zkrátka vším.

Byl jste hodně překvapený, když vám na Floridě oznámili, že už s vámi dále nepočítají?

Už se k tomu nechci vracet. Spousta lidí neví, co se tam stalo. Věřím, že věci se člověku dějí z nějakého dobrého důvodu. Že je to vždycky ta nejlepší věc, která se ti může stát. Možná mě konec na Floridě i posunul dál. Věřil jsem tomu, co mi řekla druhá strana, ale nakonec to tak nebylo.

Působilo zvláštně, že manažer Panthers Dale Tallon vás dlouho chválil a pak najednou ztratil zájem.

Už je to zapomenutý. Stalo se, odpustil jsem mu.

Potvrdilo se tím, že v NHL se na nikoho neberou ohledy?

Je to obrovský byznys. Na city se tam v žádném případě nehraje, ale takhle to je v každé práci. Zkrátka někdo ve vedení klubu musel udělat rozhodnutí a dopadlo to takhle. Někdo je šťastný, někdo není. NHL prostě není místo, kde by se dávaly věci zadarmo.

Máte nějaký termín, do kterého chcete mít jasno o vašem angažmá?

Samozřejmě by bylo jednodušší mít něco před sebou a vědět, na co konkrétního se připravuješ, ale pro mě není až tak důležité, aby bylo jasno co nejdřív. Hlavně musím být trpělivý.

Jak snášíte, že jste bez smlouvy?

Už jsem zažil podobné situace, kdy jsem byl dlouho bez smlouvy, jenže to jsem byl mnohem mladší. Můj věk teď pochopitelně hraje roli, ale nejsem tak špatnej, abych už NHL nemohl hrát. To si určitě nemyslím.

To naznačují i kanadské body, které jste v sezoně posbíral.

Čísla neodpovídají tomu, že bych byl nejhorší v celé lize. Je mi však jasný, že když budu na stejné úrovni jako výrazně mladší hráč, příležitost dostane on. Je to pochopitelné, udělal bych to i já na Kladně. Jako starší musíš být lepší než ti mladší. Já jsem nebyl, tak si ani nestěžuju. Dopadlo to, jak to dopadnout mělo. Je to spravedlivé.

Cítíte se stále platným hráčem pro NHL?

Už nechci někomu pořád něco dokazovat, na to už jsem opravdu starej. Takovou motivaci jsem neměl ani dřív. Vždycky jsem hrál hokej, protože mě bavil, protože miluju tu hru. Snažil jsem se být nejlepší v tom, co dělám, a být se sebou spokojený. Vždycky jsem si našel věci, ve kterých jsem se mohl zlepšovat. Není nic krásnějšího, než když si i ve stáří najdeš věci, ve kterých se můžeš zlepšovat.

Kdybyste si nedomluvil angažmá v NHL, chtěl byste se vrátit domů?

Záleží na konkrétních jednáních. Určitě by to muselo být spojené s Kladnem, aby z toho klub měl nějakou výhodu. Na Rytíře nesmím zapomenout. Až skončím, musí hokej na Kladně dál fungovat. I to bude zásadní v mém konečném rozhodování.

Máte za sebou první trénink s kladenskými hokejisty. Jak jste se cítil?

Je pravda, že na Floridě jsem na led nechodil, ani nebylo kam. Sice jsem se snažil udržovat, ale začátky v létě jsou vždycky těžké. Nikdo ale nezná tu ideální cestu. Pokud se budeš připravovat celý rok, tak nevíš, kdy tě trefí únava. Teď si tělo po sezoně odpočinulo a můžeš mu dát o to větší zápřah.

Bylo potřeba nějak upravit přípravu?

Cvičení jsou od základu úplně stejná, jde jen o to, jestli se přinutíš je dělat. Jasně, nové technologie tě učí dělat moderní cviky, díky kterým posiluješ všechny svaly. Stejně si ale myslím, že platí jednoduchá rovnice: kdo dělá víc, ten bude lepší.

Je těžké se přemluvit do tréninku, když se člověku nechce?

Není to jednoduchý, ale je to moje práce. A sport je oproti jiným zaměstnáním pořád zábava. My sportovci máme to štěstí, že se živíme hrou. I když se ti nechce, měl by sis uvědomit, že jsou tisíce daleko horších zaměstnání, kde nevyděláváš takové peníze, a ještě je to daleko větší dřina.