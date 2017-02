Jaromír Jágr 45. Hokejový nezmar slaví půlkulaté narozeniny

Prošedivělý, sice zadaný, leč stále svobodný a bezdětný útočník se s týmem Florida Panthers chystá na nejvíce vzrušující část sezony.

Ve zbytku základní části a případně v play-off může vyvrátit pochybovačné řeči, které se šíří hokejovou říší. Že už je příliš starý. A pomalý. Málo produktivní. Že by se už měl odebrat do penze.

Obvykle se neoddává narozeninovému hýření. Nepočítá roky. Věk je pro něj jenom číslo. Každopádně by se mu náramně hodilo, kdyby to právě po dovršení požehnaných půlkulatin na naleštěných ledových scénách v Severní Americe zase náležitě rozbalil.

Jak se vlastně vede čerstvému pětačtyřicátníkovi?

Nedávná minulost

Prvních padesát zápasů svým způsobem protrpěl. Většinou postrádal osvědčené parťáky Barkova a Huberdeaua, jež vyřadila zranění. Místo chytrých a šikovných borců, s nimiž si perfektně rozumí, vedle sebe měl málo známé a nepříliš zručné forvardy povolané z farmy.

Týmu se po letních změnách nedařilo, vstřebával rovněž odvolání oblíbeného kouče Gallanta.

Statistiky

Před partií v San Jose, jež se bude hrát v noci na čtvrtek, posbíral v 54 zápasech 10 gólů a 21 asistencí (třetí v týmu, šestý mezi Čechy). Loni měl touto dobou nastřádáno 17+23.

Víc než chřadnutí těla i ducha se na jeho nepřesvědčivých číslech projevila absence Barkova a Huberdeaua, kteří se 3. února vrátili do sestavy. Hned vzkřísili spolupráci s českým kmetem.

„Jaromír říkal, že bez nás nebyl zvyklý trávit tolik času v soupeřově pásmu,“ tvrdil floridským novinářům Aleksander Barkov.

Předávají si puk, zbytečně se ho nezbavují, vytvářejí si šance, baví sebe i diváky. Na konci sezony může mít Jágr mezi 50 a 60 body.

Milníky

Možná už v noci na čtvrtek v San Jose dosáhne jako druhý muž v historii na hranici 1 900 bodů. Stačí mu jediná branka či nahrávka.

V sezoně dosud nezmeškal ani jedno utkání, což dokazuje, jak je fit. I proto se blíží k metě 1 700 startů. Chybí mu jich 17. Mezi střelci je třetí, na Howea ztrácí 42 zásahů. O 29 asistencí zaostává za čtvrtým Bourquem.

Odkaz

Stále si vylepšuje svou pověst ve sportovním dějepise. NHL jej při All Star Game v Los Angeles jmenovala mezi sto legend, jež v ní zářily od jejího založení na podzim 1917.

Jeho dávný idol, oblíbený centr a nynější pittsburský majitel Lemieux, při slavnosti pravil, že Jágrovo číslo 68 jednou vyvěsí pod stropem arény Penguins. A božský Gretzky jej s partnerkou Veronikou pozval ke stolu v přeplněné suši restauraci.

V několika žebříčcích zámořských komentátorů se nevměstnal ani mezi dvacet největších legend v dějinách. Ještě však má šanci vyšplhat se výš.

Blízká budoucnost

Jágr nic moc neplánuje. Jakkoliv to může znít jednoduše, soustředí se na následující mače. Není divu. V nich se ukáže, jak výrazně se ještě může v NHL prosadit. Panthers v úterní tabulce ztráceli pouhé tři body na poslední příčku zaručující postup do play-off.

Právě kvůli této fázi sezony tolik dřel. Zrovna na sklonku zimy a na jaře chtěl být v ideální formě. Též proto zhubl a změnil styl. Nový kouč Rowe jej nezbavil výsadní role. Podobně jako Gallant o něm mluví uctivě.

Po vykurýrování Barkova a Huberdeaua se Jágr chystá znovu vykročit ke svému cíli - dalšímu prodloužení kariéry v NHL.

Co bude v létě

Vážně teď nemá smysl vyptávat se jej na příští ročník. Na další smlouvu s Panthers. Na angažmá v nově se rodícím klubu Vegas Golden Knights, který do soutěže vstoupí v říjnu 2017.

Ani na návrat do Kladna, mezi jeho Rytíře, kteří do vyřazovací části druhé nejvyšší soutěže pronikli ze třetího místa a společně s Budějovicemi a Jihlavou náleží mezi žhavé favority na účast v baráži o extraligu.

Do důchodu se prý neodebere před padesátkou. Kdo ví, jak bohatá éra se před ním ještě rozprostírá. Už několikrát nás přesvědčil, že ho nemáme podceňovat. Kdo ví, co s ním bude v únoru 2022? Jeho ale téměř výhradně zajímá to, co se děje nyní, případně to, co se chystá zítra.