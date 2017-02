Je to kapsář, zavolejte poldy! Jágr ohromil hokejový svět parádním gólem

Goldsteinova hláška Je to kapsář, zavolejte poldy! Komentátor Goldstein si při své hlášce „Jagr picks the pocket, call the cops“ pohrál s dvojím významem slov. Spojení „pick the pocket“, které lze přeložit jako „vybrat kapsu“, v hokejovém prostředí znamená sebrat soupeři puk. Výraz „pickpocket“ pak označuje kapsáře.