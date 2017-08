Chci ho ještě vidět hrát, říká o Jágrovi bývalý spoluhráč Barkov

Pětačtyřicetiletý veterán o pokračování v hokejové kariéře sám pochybnosti nemá, otazníkem zůstává, v jakém dresu tomu tak bude. Na začátku léta ještě o nezájmu klubů NHL žertoval, na nedávné rozlučce Martina Havláta už své vyhlídky konkretizoval.

Vyčkávat na nejvhodnější nabídku je ochoten i po začátku sezony, kterou by mohl teoreticky zahájit v dresu prvoligového Kladna. Odtud by mohl za lepším angažmá vyrazit prakticky kdykoliv, na rozdíl od extraligy.

„Chtěl bych ho vidět ještě hrát. Ať už to bude v NHL, KHL, v české lize nebo kdekoliv jinde,“ přeje si Barkov v rozhovoru pro NHL.com.

Když se s Jágrem viděl po skončení sezony naposled, čekal, že budoucí člen Hokejové síně slávy podepíše opět s Floridou. Ta o jeho služby ale neprojevila zájem.

„Lhal bych, kdybych řekl, že mě to nezklamalo,“ pokračuje jedenadvacetiletý centr. Pochopitelně, vždyť po Jágrově boku vyrostl společně s Jonathanem Huberdeauem v elitního ligového hráče. „Když k nám přišel, posunulo to mou hru na úplně jinou úroveň. A myslím, že to mělo stejný účinek na všechny v týmu. Je to jeden z nejdůležitějších hokejistů mé kariéry.“

Ani Jágr samotný z konce na Floridě nadšený nebyl. „Těžko se mi k tomu vrací. Ani se mi nechce. Spousta lidí neví, co se tam stalo.“ V anketě televizní stanice NBC Sports 80 procent hokejových fanoušků označilo jeho konec v organizaci Panthers za chybu.

Nikdo nemiluje hokej tolik, jako Jágr

Aleksander Barkov od české legendy odkoukal nejen hokejové dovednosti. „Naučil jsem se toho spousty, co do tréninku, ale i života hokejového profesionála. Naučil mě milovat hokej. Protože nikdo ho nemiluje tolik, jako Jágr. Když ho vidíte se připravovat, hned zkoušíte kopírovat jeho způsoby a po čase poznáte, že to pomáhá.“

Jágrova vášeň pro ledový sport je prý nakažlivá. „Když se na něho kouknete, hned vás napadne, že je v lize už od pradávna, že má pod palcem snad každý rekord. Přesto ho to pořád baví a chce se zlepšovat.“

Nejvíce si mladý Fin cení Jágrovy obětavosti pro tým. „Nechce hrát kvůli překonání nebo posouvání rekordů. Chce vyhrávat, jde mu především o mužstvo. To je na něm ta největší přednost. Chce vyhrát každou přetlačovanou na ledě. A když hrajete s ním, vidíte mu to na očích. Hecuje vás to a jste ještě o něco lepší.“

Málokdo pochybuje o tom, že se Barkovovo přání ohledně pokračování Jágrovy kariéry nesplní. Nezbývá než čekat, pro jaké působiště se číslo 68 rozhodne.