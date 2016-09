Jágr věštil výhru Evropy. Stalo se, jinak by vozil svého řidiče

dnes 10:39

Toronto (Od našeho zpravodaje) - Byla to odvážná sázka, která z Jaromíra Jágra mohla na rok udělat „poskoka“. Sázka, po které by přišel o svého řidiče, a co víc - naopak on by se stal řidičem svého dosavadního šoféra. Jágr při sobotním televizním sledování Světového poháru tak věřil Týmu Evropy proti Spojeným státům, že skrze svůj Facebook sdělil: „Vsadil jsem se s řidičem, že Evropa vyhraje. Když vyhraji já, tak bude jezdit rok zadarmo. Když on, tak mu budu dělat celý rok řidiče já.“