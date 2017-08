Neudělala Florida s Jágrem chybu? Zámořští fanoušci mají jasno

Jágr už přes měsíc zůstává bez angažmá.

Když se měl nedávno ohlédnout za nečekaným koncem u Panthers, nečinil tak s lehkým srdcem. „Těžko se mi k tomu vrací. Ani se mi nechce. Spousta lidí neví, co se tam stalo,“říkal po tréninku na Kladně.

Pětačtyřicetiletý útočník patrně počítal, že se s floridským klubem dohodne. Vždyť v Sunrise dva roky střílel góly, sbíral asistence, mentoroval mladší spoluhráče a bavil fanoušky.

Zamilovali si ho spoluhráči z útoku, Fin Aleksandr Barkov i Kanaďan Jonathan Huberdeau si s ním porozuměli jako málokdo.

Jágr se navzdory svému věku dokázal pravidelně prosazovat, navrch se mu vyhýbala zranění. Minulý ročník zakončil se ziskem 46 bodů, k tomu se udržel ve statistice +/- v kladných číslech.

Přesto se nehodil do plánů nového kouče Boba Boughnera i staronového generálního manažera Dalea Tallona. Byl odejit, na pravém křídle ho nahradí další zkušený Čech Radim Vrbata.

Mnozí fanoušci stále nejsou přesvědčeni o tom, že se Florida rozhodla správně. Nechat jít klubovou ikonu, která stále výkonnostně stačí? Možná jde o zásadní chybu.

Minimálně čtenáři známého webu NBC Sports mají jasno. Přes 80 procent z nich si myslí, že Florida měla Jágra podepsat. Zbylých 20 procent naopak dalo Tallonovi za pravdu.

Ten si ostatně svůj tah může obhájit řadou argumentů.

Jágr je pomalý, dlouho se neprosadil v play-off, navíc věk nezastaví ani on. Má rád prominentní roli v kádru, špatně se smiřuje s tím, že by „hrál až druhé housle“. Patrně by byl navíc také hodně drahý, což dokazuje i fakt, že odmítl několik nabídek od jiných klubů NHL.

Podle jeho blízkého přítele Mariána Jelínka měly být pro Jágra degradační. A tak dvojnásobný vítěz Stanley Cupu hledá nové angažmá dál.

Měla se Florida dohodnout na nové smlouvě s Jaromírem Jágrem?