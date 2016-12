Jágr a Messier: cesty hokejových velikánů nemohly být odlišnější

Dorovnal hráče, který měl stejně jako Jágr na svou dobu neuvěřitelně dlouhou kariéru, na jejímž konci si v roce 2004 v NY Rangers zahrál i s českou legendou.



Oba spojuje vynikající střela zápěstím i ukázkové bruslení. Oba zkraje kariéry byli v pozadí těch nejlepších. Jágr se v začátcích učil od Maria Lemieuxe, Messier byl pobočníkem Wayna Gretzkého.

Historické bodování NHL 1. Wayne Gretzky

1 487 zápasů/2 857 bodů

(894 branek + 1 963 asistencí) 2. Jaromír Jágr 1 662/1 887

(755 + 1 132) 2. Mark Messier 1 756/1 887

(694 + 1 193) 4. Gordie Howe 1767/1 850

(801 + 1 049) 5. Ron Francis 1 731/1 798

(549 + 1 249)

Oba se i později dokázali vymanit z jejich stínu. Jágr sérií individuálních trofejí na přelomu tisíciletí, Messier pátým Stanley Cupem s Edmontonem v roce 1990 už bez „The Great One“ vedle sebe.

Tím však jejich paralely končí.

Jágr do NHL vstupoval jako velký talent. Celkově pátý v pořadí vybraný Pittsburghem měl předurčeno se stát hvězdou. Svojí technikou, chytrostí, bruslením a silou si rychle získal NHL. Messiera si Edmonton vytáhl až ve třetím kole jako celkově 48. v pořadí. Klub v něm viděl bojovníka, specialistu na oslabení a týmového hráče.

Asi jen těžko předpokládali, že se z něj stane jeden z nejlepších hokejistů všech dob.

Další odlišnosti?

Jágr byl v první polovině kariéry mašinou na body. Produktivitu využíval jako nástroj, jak pomoct týmu. Pětkrát vyhrál trofej pro nejproduktivnějšího hráče ligy. To se Messierovi nikdy nepovedlo. Pro něj byl vždy na prvním místě tým.

Stal se přirozenou autoritou. Podle mnohých je nejlepším kapitánem všech dob. Do společnosti velikánů Beliveaua, Potvina, Yzermana a Sakica určitě patří. V jednom je však dokonce předčil. Jako jediný kapitán v historii NHL dokázal vyhrát Stanley Cup se dvěma odlišnými týmy.

Jeho prohlášení před šestým utkáním Východní konference při play-off 1994 proti New Jersey je dodnes bráno jako projev pravého vůdce. Za nepříznivého stavu 2:3 na zápasy z pohledu Rangers garantoval svým fanouškům vítězství, které také později vystřílel hattrickem. A o dva týdny později se spoluhráči slavil první Stanley Cup pro New York Rangers za posledních 54 let. Fanoušci klubu mu dali přezdívku „Messiah“.

I Jágr ho v nedávném rozhovoru oceňoval: „Byl dobrý bruslař a skvělý vůdce.“ Čtyřiačtyřicetiletý Čech připomněl ještě jednu zásadní vlastnost: „Messier byl krutý. Strašně těžce se proti němu hrálo. Hrál tvrdě. Věci, které mu dříve procházely, by dnes byly trestány.“

Hrát proti Messierovi bolelo. Stejně jako svého času legendární Gordie Howe se i on uměl poprat, trefit protihráče u mantinelu či ho krosčekovat. Tvrdost a zarputilost mu byla vlastní. Nikdy soupeři neuhnul.

Jako střední útočník nastupoval na led za každé situace. S 95 body je při hře v oslabení druhým nejproduktivnějším hráčem všech dob NHL. To Jágr po většinu kariéry do oslabení nezasahuje. Ani jako kapitán nezářil. „Céčko“ ho vždy spíš svazovalo. Na to byly v lize jiné osobnosti.

Později se však dokázal změnit. Neměl na výběr. Dokonale se přizpůsobil novým trendům. To platí jen o opravdu výjimečných hráčích. I neomezený vládce Gretzky před začátkem této sezony přiznal, že v dnešní době by nebyl ani zdaleka tak dominantní. Podobně mluvil i Messier.

Je těžké Jágra neustále srovnávat s dalšími legendami. Působily v jiné době, ve hře vynikaly jinými přednostmi či nehrály tak dlouho.

Jágr je nejlepším hokejovým Evropanem všech dob. Jestli je pro někoho zcela nejlepší, pro jiného až třeba desátým, to je jedno. Dokázal něco, co jen ti absolutně výjimeční: být prospěšným za každé situace a v každém věku.