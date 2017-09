Jágrova lákadla: NHL, či olympiáda? Otázky a odpovědi ke slavné „68“

Okolo nejslavnějšího českého hokejisty všech dob se po jeho posledním vyjádření vyrojilo ještě víc otázek. Tady jsou ty nejzásadnější.

1. Jak velká je šance, že zůstane v NHL?

Pořád reálná. Brzy už sice v zámoří začínají přípravné kempy týmů, jenže liga startuje až 4. října. Na druhou stranu si je však potřeba přiznat, že se postupujícím časem Jágrova naděje zmenšuje.

"Kdybych zůstal v Evropě, měl bych spoustu času připravit se na hry." Jaromír Jágr na facebooku

Abyste rozuměli: v NHL je o něj zájem, ovšem žádný manažer není ochotný vyplnit jeho finanční požadavky. Podle většiny dostupných informací mu přicházejí nabídky okolo 1,5 milionu dolarů ročně, on sám má však vyšší představy (na Floridě si naposledy i s bonusy vydělal 5,5 milionu).

Proto celé léto vyčkává, byť se hovořilo o námluvách s Calgary, Edmontonem, Buffalem, Coloradem, Carolinou nebo New Jersey. „NHL miluju a jsem ochotný čekat, dokud mě to bude bavit. Třeba až do konce přestupního termínu,“ říká 45letý veterán. Deadline je stanoven 1. března 2018.

2. Může se na olympiádu dobře připravit i v Kladně v první lize?

Když v létě roku 1997 trenér Ivan Hlinka naléhal na Vladimíra Růžičku, že musí zapracovat na fyzičce, aby byl v nominaci do Nagana, bylo to pro mnohé nepředstavitelné.

Všechny Jágrovy olympiády Nagano 1998. Byl ve vrcholné formě a v NHL sbíral přes 100 bodů za sezonu. I na turnaji století byl výraznou postavou, leč tolik nevyčníval individuálně. Jeho jediný gól byl však důležitý – znamenal obrat ve čtvrtfinále proti USA.

Byl ve vrcholné formě a v NHL sbíral přes 100 bodů za sezonu. I na turnaji století byl výraznou postavou, leč tolik nevyčníval individuálně. Jeho jediný gól byl však důležitý – znamenal obrat ve čtvrtfinále proti USA. Salt Lake City 2002. Jako kapitán zažil čtvrtfinálové zklamání a vyřazení s Ruskem 0:1, které tak Česku oplatilo porážku z finále v Naganu. Jágr zaznamenal ve čtyřech zápasech 5 bodů (2+3).

Jako kapitán zažil čtvrtfinálové zklamání a vyřazení s Ruskem 0:1, které tak Česku oplatilo porážku z finále v Naganu. Jágr zaznamenal ve čtyřech zápasech 5 bodů (2+3). Turín 2006. „Národní tým získal bronz, kterému chybí lesk,“ psalo se. Byl to zvláštní turnaj, který provázela napjatá atmosféra mezi hráči a trenérem Hadamczikem. Jágr na konci oznámil, že končí v reprezentaci. Poprvé se zdálo, že to myslí vážně.

„Národní tým získal bronz, kterému chybí lesk,“ psalo se. Byl to zvláštní turnaj, který provázela napjatá atmosféra mezi hráči a trenérem Hadamczikem. Jágr na konci oznámil, že končí v reprezentaci. Poprvé se zdálo, že to myslí vážně. Vancouver 2010. Nejvýraznější vzpomínka na Jágra? Drsný, ale čistý bodyček od Alexandra Ovečkina, jenž potrestal jeho nepozornost uprostřed hřiště. Češi vypadli ve čtvrtfinále po prohře 0:2 s Finskem.

Nejvýraznější vzpomínka na Jágra? Drsný, ale čistý bodyček od Alexandra Ovečkina, jenž potrestal jeho nepozornost uprostřed hřiště. Češi vypadli ve čtvrtfinále po prohře 0:2 s Finskem. Soči 2014. Všichni jeho vrstevníci ze zlaté generace už dávno skončili, on byl ve 42 letech pořád nejlepší, byť tým měli táhnout jiní.

Všichni jeho vrstevníci ze zlaté generace už dávno skončili, on byl ve 42 letech pořád nejlepší, byť tým měli táhnout jiní. Pchjongčchang 2018. Vyrovná šestou účastí na olympiádě rekord Fina Teemu Selänneho?

Jak by se mohl čtyřiatřicetiletý kmet ze Slavie rovnat na sklonku kariéry s těmi nejlepšími z NHL?

Růžička to zvládl, byl lídrem, skvěle si sedl v lajně s Jaromírem Jágrem. Ten bude možná nyní čelit podobným pochybám: bude stoprocentně připravený na olympiádu, pokud bude nastupovat pouze v první lize za Kladno? V době turnaje v Jižní Koreji oslaví už 46. narozeniny.

„Zvládl bych to. Věřím tomu,“ pravil Jágr.

Podobně optimistický je v tomto ohledu i reprezentační kouč Josef Jandač.

„Jarda se hokej už neučí, protože ho umí dlouhé roky. Takže v tomhle by problém nebyl. Ostatně já sám vedl při výluce 2005 v prvoligových Budějovicích Prospala s Dvořákem, kteří pak na mistrovství světa výrazně pomohli ke zlatu.“

3. Má reprezentaci co dát, nebo mají dostat přednost mladší?

Jágr už mnohokrát v minulosti přesvědčil, že je nejlepší. Navzdory věku. Naposledy třeba na domácím šampionátu v roce 2015.

Platilo by to i tentokrát?

„To je těžká otázka. Jarda pro nároďák udělal hrozně moc a nikdo ho nenahradí, na druhou stranu mu bude během olympiády 46 let. Nastala doba, kdy se český hokej musí posunout někam dál,“ tvrdí odvážně Vladimír Růžička.

Vše pochopitelně ukáže až čas a jeho forma. Na jednu stranu by Jágr neměl do Koreje jet jen díky svému jménu, na tu druhou by však neměl být předem odepsaný jenom kvůli věku.

„Za reprezentaci musí hrát ti nejlepší. Na velkých akcích, jako je olympiáda, jde hlavně o výsledky,“ tvrdí Luděk Bukač starší.

K těm by mohl Jágr pomoci především díky své vůdčí schopnosti, tedy charakterové vlastnosti, která reprezentačnímu trenérovi Jandačovi na velkých akcích hodně chybí. „U něj je přirozená a může mít velký vliv,“ je přesvědčen.

4. Kde by mohl hrát v extralize, případně jinde v Evropě?

Jediný, kdo zatím oficiálně potvrdil zájem, je Třinec. Těžko si však představit, že by Jágr chtěl být stovky kilometrů od Kladna. Mnohem realističtější by proto mohla být Plzeň, kde má kamaráda Martina Straku.

Ze zahraničí by mohli mít šanci zájemci ze Švýcarska: díky hezkému prostředí, kvalitní soutěži i dobrým finančním podmínkám.