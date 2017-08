Kanadská výzva: o Jágra se opět zajímá Calgary. Ve hře je však i Jersey

Hokej

Zvětšit fotografii Jaromír Jágr ještě v dresu New Jersey | foto: AP

dnes 9:59

Ještě nikdy v kariéře tak dlouho nečekal na práci. Jaromír Jágr je i koncem srpna stále v nejistotě. To by se však už brzy mohlo změnit. V posledních dnech ze zámoří přicházejí zprávy, které by mohly rozklíčovat jeho budoucnost. Ta první zvěstovala návrat do New Jersey, odkud před dvěma lety zamířil na Floridu.